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山際祐資

寄り添う力で課題解決を目指すグラフィックデザイナー

山際祐資（やまぎわゆうすけ） ／ グラフィックデザイナー

YoU design

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090-8525-5397

プロフィール

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グラフィックデザイナー ／ 山際祐資プロの一番の強み

話しやすさと共感力でクライアントのゴールを見つける

ロゴマークや販促品など、作成依頼の段階からクライアントに寄り添い、言葉や形にならない思いを汲み取って反映させる。完成後も丁寧なサポートで、納得できる結果へと導ける強み。

経歴

2014年一般大学入学
2016〜17年　在学中にバンタンデザイン研究所でデザインを勉強
2018年大学卒業後、印刷会社のデザイン課へ就職
2019年9月　フリーランスへ転向
2020年3月　YoU design設立

実績

2020年　富田林市市政70周年ロゴマーク優秀賞受賞
　　　　LINEスタンプ「白い犬、ふく太郎の日常」リリース
　　　　オリジナルトートバッグなど関連商品の製作
2021年2月　ふるさと富田林応援団　団員証デザイン担当

DATA

氏名
山際祐資（やまぎわゆうすけ）
屋号
YoU design
事業内容
アートディレクション・グラフィックデザイン（ロゴマーク、名刺、チラシ、DM、パンフレット、広告ポスター、CDジャケット等の音楽関連、その他印刷物）、ウェディングデザイン（ペーパーアイテム）、パッケージデザイン、ウェブデザイン、販促グッズ制作
職種
グラフィックデザイナー
住所
〒584-0052
大阪府 富田林市
電話
090-8525-5397
HPのContactページ「メールフォーム」優先にてお問合せください。
営業時間
9:00～18:00（メールは24時間受付）
定休日
土日祝日（メールは受け付けています。アポイントも事前予約で可能です。）
ホームページ
https://you-d.jp/index.html
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