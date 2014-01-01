寄り添う力で課題解決を目指すグラフィックデザイナー
YoU design
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プロフィール
グラフィックデザイナー ／ 山際祐資プロの一番の強み
話しやすさと共感力でクライアントのゴールを見つける
ロゴマークや販促品など、作成依頼の段階からクライアントに寄り添い、言葉や形にならない思いを汲み取って反映させる。完成後も丁寧なサポートで、納得できる結果へと導ける強み。
経歴
2014年一般大学入学
2016〜17年 在学中にバンタンデザイン研究所でデザインを勉強
2018年大学卒業後、印刷会社のデザイン課へ就職
2019年9月 フリーランスへ転向
2020年3月 YoU design設立
実績
2020年 富田林市市政70周年ロゴマーク優秀賞受賞
LINEスタンプ「白い犬、ふく太郎の日常」リリース
オリジナルトートバッグなど関連商品の製作
2021年2月 ふるさと富田林応援団 団員証デザイン担当
DATA
- 氏名
- 山際祐資（やまぎわゆうすけ）
- 屋号
- YoU design
- 事業内容
- アートディレクション・グラフィックデザイン（ロゴマーク、名刺、チラシ、DM、パンフレット、広告ポスター、CDジャケット等の音楽関連、その他印刷物）、ウェディングデザイン（ペーパーアイテム）、パッケージデザイン、ウェブデザイン、販促グッズ制作
- 職種
- グラフィックデザイナー
- 住所
-
〒584-0052
大阪府 富田林市
- 電話
-
090-8525-5397
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- 営業時間
- 9:00～18:00（メールは24時間受付）
- 定休日
- 土日祝日（メールは受け付けています。アポイントも事前予約で可能です。）
- ホームページ
- https://you-d.jp/index.html
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