経営コンサルタント ／ グエン友香プロの一番の強み

海外の業界第一線での経営経験と和心でウエルネス事業をサポート

多様な地域性や自然との調和を重んじる日本ウエルネスの概念を用いた事業展開をサポート。20年以上に及ぶ海外での経営経験から、ハイレベルなコンセプトを実現し、世界へ発信するノウハウやネットワークを提供