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グエン友香

世界に通用するスパ＆ウエルネス事業の専門家

グエン友香（ぐえんともか） ／ 経営コンサルタント

So.Wa Spa & Wellness Consultancy

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050-5809-3717

プロフィール

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経営コンサルタント ／ グエン友香プロの一番の強み

海外の業界第一線での経営経験と和心でウエルネス事業をサポート

多様な地域性や自然との調和を重んじる日本ウエルネスの概念を用いた事業展開をサポート。20年以上に及ぶ海外での経営経験から、ハイレベルなコンセプトを実現し、世界へ発信するノウハウやネットワークを提供

DATA

氏名
グエン友香（ぐえんともか）
会社名
So.Wa Spa & Wellness Consultancy
事業内容
・世界に通用するウエルネスブランドの開拓と発信
・旅館、ホテル、温泉施設、サロン、デイスパなどの立ち上げ、経営向上、ブランディング、海外進出など（オペレーション、財務管理、マーケティング戦略、人事育成）その他プライベートレーベル （スパ商品）の開発
・観光協会、自治体へのウエルネスコンセプトの提案
・中小企業のワーケーションコンセプト開発、健康経営
・スパ商品ブランド、ウエルネスパーソナリティやインフルエンサー（指圧師、フィットネストレーナー、日本芸術家）などの海外マーケット開拓
ほか
職種
経営コンサルタント
資格
アロマテラピー（ITEC認定）
解剖学（CIBTAC認定）
タイマッサージ（ワットポー認定）
香水学（タイ キングモンクット工科大学）
経営学、財務（コーネル大学）
スパキュイジーヌ（チバソムアカデミー）
住所
〒567-0046
大阪府 茨木市南春日丘
電話
050-5809-3717
営業時間
9：00～17：00
定休日
土・日・祝日
ホームページ
https://sowaconsultancy.com/
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