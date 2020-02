プロフィール

実績

◆株式会社SPIKeでの実績

女性アイドル・イベントのプロデュースだけに限らず、番組制作、PV制作、音源制作、音楽レーベル等を手掛ける。2013年弊社制作番組、スカパーMJTV「HΛL's BAR」をきっかけに桜塚やっくんのバンド「美女menZ」のアルバムを全国リリース。やっくんが事故で亡くなった後も「美女menZ」をプロデュース。北海道「登別伊達時代村」の村内・ショー等全ての音楽も手掛けている。



◆コンサート、イベント、ファッションショー

爆風スランプ、レベッカ、ハウンドドック、谷村有美ほか

YTV『24時間テレビ』(神戸募金基地)

KTV『中之島ミュージックカーニバル』

ABC『アウトドアフェスタ』『ミューパラ特区』公録ライブ

池田銀行「ファミリーフェスティバル『谷村新司』コンサート」

「ロックミュージカル『BLEACH』フィルムフェスティバル」大阪公演

FM-COCOLO「食博2009」ショーステージ

ピンクハウスグループファッションショー(大阪城ホール)

HERMESテーマパーティー(ビルボード大阪)

リッツカールトン大阪「ブライダルファッションショー」ほか



◆展示会、博覧会

大阪ガス『リビングシステムフェア』(インテックス大阪)

宝焼酎「SUKISH」キャンペーン(渋谷109+梅田ビッグマン)

エレクトロテスト・ジャパン『クオルテック』ブース(東京ビッグサイト)

任天堂『プレスカンファレンス』(幕張メッセ)

世界陸上2007大阪大会『TDKメンバーズビレッジ&コマーシャルブース』ほか



◆構成、演出、番組・イベント企画

ABC-TV『ナイトスクープ』

MBS-TV『テレビの穴』

TVO『アメロク』『アイドルスナイパー』『夢気分・歌気分』

KBS-TV『カオスTV』

Kiss-FM『アイドルサイドヲアルケ!~Walk on the Idle Side~』

"関西最大級CLUB系 LIVE EVENT!!""-live-ASIA"2004~2008

2006/12 SONY MUSICクラブ系オーディション「What's UP!関西」

2007/4 avexSTARZオーディション(大阪)

"TRIPLE5SOUL""ムラサキスポーツ""OAKLEY""CARIZMATIK"ファッションショー&デモンストレーション

"REGGAE JAPAN SPLASH" 西日本地区DANCERコーディネート

"ルトリシア・マクニール""カルロス・ジーン""Vlidge""Metis"etc...BACK DANCER コーディネート



◆ライブイベント

アイドルスナイパー

PONBASHI DAYS

B.U.G~bring up girls~

アイパン+(プラス)



◆最新ニュース

2020年2月26日、「Star T Rat(スタートラット)」「POP TUNE Girls」「PANIC POP PARTY」3組のオムニバスアルバム「START POP PARTY」リリース