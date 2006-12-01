作曲・編曲などを総合的に手がける音楽プロデューサー
株式会社SPIKe
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プロフィール
音楽プロデューサー ／ 西川佐登志プロの一番の強み
作曲、アレンジ、プロデュースまで総合的に自社で行うという強み
音楽に特化したイベント運営・制作を全般に手掛けており、作曲、アレンジ、プロデュース、プロモーションなど総合的に行っている。音楽レーベル、ライブハウス、スタジオの運営も自社で行う。
経歴
1975年生まれ。6歳よりピアノを10年間習う。
1991年住吉高等学校入学→音楽の授業でギターを初めて習う。
1998年：大阪産業大学経営学部卒業
2001年：某関西音楽コンテストにて優勝、全国CDデビュー。
2004年：（株）e-cast所属、プレイングマネージャーとしてアーティストをプロデュース。
2007年：独立後、関西を中心に数々のアイドルやイベントを手掛ける。
2010年：（株）SPIKe設立、代表取締役、プロデューサー
実績
◆株式会社SPIKeでの実績
女性アイドル・イベントのプロデュースだけに限らず、番組制作、PV制作、音源制作、音楽レーベル等を手掛ける。2013年弊社制作番組、スカパーMJTV「HΛL's BAR」をきっかけに桜塚やっくんのバンド「美女menZ」のアルバムを全国リリース。やっくんが事故で亡くなった後も「美女menZ」をプロデュース。北海道「登別伊達時代村」の村内・ショー等全ての音楽も手掛けている。
◆コンサート、イベント、ファッションショー
爆風スランプ、レベッカ、ハウンドドック、谷村有美ほか
YTV『24時間テレビ』（神戸募金基地）
KTV『中之島ミュージックカーニバル』
ABC『アウトドアフェスタ』『ミューパラ特区』公録ライブ
池田銀行「ファミリーフェスティバル『谷村新司』コンサート」
「ロックミュージカル『BLEACH』フィルムフェスティバル」大阪公演
FM-COCOLO「食博2009」ショーステージ
ピンクハウスグループファッションショー（大阪城ホール）
HERMESテーマパーティー（ビルボード大阪）
リッツカールトン大阪「ブライダルファッションショー」ほか
◆展示会、博覧会
大阪ガス『リビングシステムフェア』（インテックス大阪）
宝焼酎「SUKISH」キャンペーン（渋谷109＋梅田ビッグマン）
エレクトロテスト・ジャパン『クオルテック』ブース（東京ビッグサイト）
任天堂『プレスカンファレンス』（幕張メッセ）
世界陸上2007大阪大会『TDKメンバーズビレッジ＆コマーシャルブース』ほか
◆構成、演出、番組・イベント企画
ABC-TV『ナイトスクープ』
MBS-TV『テレビの穴』
TVO『アメロク』『アイドルスナイパー』『夢気分・歌気分』
KBS-TV『カオスTV』
Kiss-FM『アイドルサイドヲアルケ！～Walk on the Idle Side～』
"関西最大級CLUB系 LIVE EVENT!!""-live-ASIA"2004～2008
2006/12 SONY MUSICクラブ系オーディション「What's UP!関西」
2007/4 avexSTARZオーディション（大阪）
"TRIPLE5SOUL""ムラサキスポーツ""OAKLEY""CARIZMATIK"ファッションショー＆デモンストレーション
"REGGAE JAPAN SPLASH" 西日本地区DANCERコーディネート
"ルトリシア・マクニール""カルロス・ジーン""Vlidge""Metis"etc...BACK DANCER コーディネート
◆ライブイベント
アイドルスナイパー
PONBASHI DAYS
B.U.G～bring up girls～
アイパン＋(プラス)
◆最新ニュース
2020年2月26日、「Star T Rat（スタートラット）」「POP TUNE Girls」「PANIC POP PARTY」3組のオムニバスアルバム「START POP PARTY」リリース
DATA
- 氏名
- 西川佐登志（にしかわさとし）
- 会社名
- 株式会社SPIKe
- 事業内容
-
■ メディア(TV・ラジオ・雑誌・web)
・企画 ・構成 ・演出
■ イベント・プロモーション
・企画 ・制作 ・運営
■ 音楽出版物
・制作 ・販売 ・発売
■ タレント
・発掘 ・育成 ・マネージメント・キャスティング
■ タレントオリジナルグッズ
・製作 ・販売
■ 多目的レンタルホールの運営協力
・レンタルフォトスタジオ・撮影会の運営、ライブイベント、ファッションショー
- 職種
- 芸能プロダクション、制作会社
- 住所
-
〒556-0004
大阪府 大阪市浪速区日本橋西1-4-16 森田ビル
- 電話
-
06-4395-5966
- 営業時間
- 14：00～21：00
- 定休日
- なし
- ホームページ
- https://spike-j.com
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