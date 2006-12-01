プロフィール

音楽に特化したイベント運営・制作を全般に手掛けており、作曲、アレンジ、プロデュース、プロモーションなど総合的に行っている。音楽レーベル、ライブハウス、スタジオの運営も自社で行う。

作曲、アレンジ、プロデュースまで総合的に自社で行うという強み

1975年生まれ。6歳よりピアノを10年間習う。 1991年住吉高等学校入学→音楽の授業でギターを初めて習う。 1998年：大阪産業大学経営学部卒業 2001年：某関西音楽コンテストにて優勝、全国CDデビュー。 2004年：（株）e-cast所属、プレイングマネージャーとしてアーティストをプロデュース。 2007年：独立後、関西を中心に数々のアイドルやイベントを手掛ける。 2010年：（株）SPIKe設立、代表取締役、プロデューサー

実績

◆株式会社SPIKeでの実績

女性アイドル・イベントのプロデュースだけに限らず、番組制作、PV制作、音源制作、音楽レーベル等を手掛ける。2013年弊社制作番組、スカパーMJTV「HΛL's BAR」をきっかけに桜塚やっくんのバンド「美女menZ」のアルバムを全国リリース。やっくんが事故で亡くなった後も「美女menZ」をプロデュース。北海道「登別伊達時代村」の村内・ショー等全ての音楽も手掛けている。



◆コンサート、イベント、ファッションショー

爆風スランプ、レベッカ、ハウンドドック、谷村有美ほか

YTV『24時間テレビ』（神戸募金基地）

KTV『中之島ミュージックカーニバル』

ABC『アウトドアフェスタ』『ミューパラ特区』公録ライブ

池田銀行「ファミリーフェスティバル『谷村新司』コンサート」

「ロックミュージカル『BLEACH』フィルムフェスティバル」大阪公演

FM-COCOLO「食博2009」ショーステージ

ピンクハウスグループファッションショー（大阪城ホール）

HERMESテーマパーティー（ビルボード大阪）

リッツカールトン大阪「ブライダルファッションショー」ほか



◆展示会、博覧会

大阪ガス『リビングシステムフェア』（インテックス大阪）

宝焼酎「SUKISH」キャンペーン（渋谷109＋梅田ビッグマン）

エレクトロテスト・ジャパン『クオルテック』ブース（東京ビッグサイト）

任天堂『プレスカンファレンス』（幕張メッセ）

世界陸上2007大阪大会『TDKメンバーズビレッジ＆コマーシャルブース』ほか



◆構成、演出、番組・イベント企画

ABC-TV『ナイトスクープ』

MBS-TV『テレビの穴』

TVO『アメロク』『アイドルスナイパー』『夢気分・歌気分』

KBS-TV『カオスTV』

Kiss-FM『アイドルサイドヲアルケ！～Walk on the Idle Side～』

"関西最大級CLUB系 LIVE EVENT!!""-live-ASIA"2004～2008

2006/12 SONY MUSICクラブ系オーディション「What's UP!関西」

2007/4 avexSTARZオーディション（大阪）

"TRIPLE5SOUL""ムラサキスポーツ""OAKLEY""CARIZMATIK"ファッションショー＆デモンストレーション

"REGGAE JAPAN SPLASH" 西日本地区DANCERコーディネート

"ルトリシア・マクニール""カルロス・ジーン""Vlidge""Metis"etc...BACK DANCER コーディネート



◆ライブイベント

アイドルスナイパー

PONBASHI DAYS

B.U.G～bring up girls～

アイパン＋(プラス)



◆最新ニュース

2020年2月26日、「Star T Rat（スタートラット）」「POP TUNE Girls」「PANIC POP PARTY」3組のオムニバスアルバム「START POP PARTY」リリース

