心の健やかさと自信を取り戻し人を惹きつける話し方講座
経営者・幹部・リーダーの話し方講座を通して、人前で話すストレスや苦手意識の根底にある過去のこだわりを手放し、心の健やかさと自信を取り戻す機会を提供。司会のほかイベントの提案、プロデュースも
マイベストプロ・インタビュー
「目の前の人に愛を持って思いを届ける」を基本姿勢に、ビジネスと生き方を前向きに変える話し方講座
愛を通して企業の利益を最大限にする話し方講師
マイベストプロ大阪による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 朝日里佳（あさひりか）
- 職種
-
セミナー講師
セミナー講師
- 会社名
- オフィスライジング株式会社
- 事業内容
- 研修・セミナー
経営者・幹部・リーダーの為の話し方講座
社員向けセミナー
プレゼンテーション力セミナー
コミュニケーションセミナー
メンタルトレーニング
司会
ブライダル・イベント・各種セミナー・講演会・ナレーション
プロデュース
ブライダル・各種イベント企画、提案
音響機材・音響オペレーター・スナップビデオカメラマン・ブライダルグッズ
ヴォーカリスト派遣
- 住所
-
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-1-3-500 大阪駅前第三ビル5階10号
- 営業時間
- 10:00～18:00
- ホームページ
- https://office-rising.jp/
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