マイベストプロ大阪
AREA
Kaz Shiomi

木のおもちゃで世界を笑顔にするクリエイティブディレクター

Kaz Shiomi（かずしおみ） ／ クリエイティブディレクター

株式会社Kukkia

プロフィール

Kaz Shiomiプロの写真

クリエイティブディレクター ／ Kaz Shiomiプロの一番の強み

他に類を見ないデザイン力と、17年の豊富なビジネス経験

「オシャレな木のおもちゃを」と2006年にブランド設立、ドイツにて発表。2011年以降欧州最大級のインテリア見本市に毎年出展。グローバルビジネスの知見を生かし海外進出サポートやデザインプロデュースも。

DATA

氏名
Kaz Shiomi（かずしおみ）
会社名
株式会社Kukkia
事業内容
木製玩具の開発・製造及び販売（国内及び海外）
OEMによる木製品その他の開発・製造
各種デザインコンサル事業
海外進出コンサル事業
キッズスペースプロデュース
キッズスタイリング
職種
クリエイティブディレクター
住所
〒550-0003
大阪府 大阪市西区京町堀1-14-24 タツト靱公園ビル901
営業時間
10：00〜18：00
定休日
土・日・祝
ホームページ
https://kukkia.co.jp/
Share

Kaz Shiomiプロへの
お問い合わせ

Kaz Shiomi

株式会社Kukkia

担当Kaz Shiomi（かずしおみ）

地図・アクセス

Kaz Shiomiプロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪のビジネス
  4. 大阪の制作・クリエイティブ
  5. Kaz Shiomi

© My Best Pro