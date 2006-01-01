木のおもちゃで世界を笑顔にするクリエイティブディレクター
Kaz Shiomi（かずしおみ） ／ クリエイティブディレクター
株式会社Kukkia
プロフィール
クリエイティブディレクター ／ Kaz Shiomiプロの一番の強み
他に類を見ないデザイン力と、17年の豊富なビジネス経験
「オシャレな木のおもちゃを」と2006年にブランド設立、ドイツにて発表。2011年以降欧州最大級のインテリア見本市に毎年出展。グローバルビジネスの知見を生かし海外進出サポートやデザインプロデュースも。
DATA
- 氏名
- Kaz Shiomi（かずしおみ）
- 会社名
- 株式会社Kukkia
- 事業内容
-
木製玩具の開発・製造及び販売（国内及び海外）
OEMによる木製品その他の開発・製造
各種デザインコンサル事業
海外進出コンサル事業
キッズスペースプロデュース
キッズスタイリング
- 職種
- クリエイティブディレクター
- 住所
-
〒550-0003
大阪府 大阪市西区京町堀1-14-24 タツト靱公園ビル901
- 営業時間
- 10：00〜18：00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://kukkia.co.jp/