プロフィール

元化粧品原料メーカーの研究員。原料の開発から商品設計、製造まで一貫対応する。品質管理・分析体制が整った協力工場と提携。小ロット生産にも対応。健康食品・雑貨の他、機能性塗料等の開発も手がける。

実績

平成21年10月1液室温硬化型・放熱用接着剤COM-G52 研究開発及び製造開始

平成23年4月おおさか地域創造ファンド 採択

平成24年5月化粧品製造販売業許可 取得

平成24年6月特許第5027740号 食品組成物 登録

平成25年7月特許第5317252号 枠練り透明石鹸 登録

平成28年2月高度管理医療機器等販売業許可 取得

平成29年6月大阪市北区菅原町に大阪営業所を開設

平成29年10月経済産業省 経営力向上計画 認定

平成29年10月特許第6224943号 一液無溶剤型常温硬化性オルガノシロキサン系

シリコン樹脂接着剤及びその製造方法 登録

平成30年9月化粧品製造業許可 取得

