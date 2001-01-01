発想をカタチ化する商品開発の専門家
コム・ラボ有限会社
プロフィール
開発製造販売 ／ 小牧保之プロの一番の強み
確かな専門知識に裏付けられた化粧品・健康食品等の企画・開発
元化粧品原料メーカーの研究員。原料の開発から商品設計、製造まで一貫対応する。品質管理・分析体制が整った協力工場と提携。小ロット生産にも対応。健康食品・雑貨の他、機能性塗料等の開発も手がける。
経歴
大阪府生まれ。近畿大学農学部農芸化学科卒業。大学卒業後、化粧品原料メーカーの研究員となる。以来15年間にわたり、毛髪や肌、化粧品の研究に携わる。2001年に独立を果たし、「有限会社コム・インスティチュート」を設立。代表取締役となる。2018年、社名を「コム・ラボ有限会社」に変更。
実績
平成21年10月1液室温硬化型・放熱用接着剤COM-G52 研究開発及び製造開始
平成23年4月おおさか地域創造ファンド 採択
平成24年5月化粧品製造販売業許可 取得
平成24年6月特許第5027740号 食品組成物 登録
平成25年7月特許第5317252号 枠練り透明石鹸 登録
平成28年2月高度管理医療機器等販売業許可 取得
平成29年6月大阪市北区菅原町に大阪営業所を開設
平成29年10月経済産業省 経営力向上計画 認定
平成29年10月特許第6224943号 一液無溶剤型常温硬化性オルガノシロキサン系
シリコン樹脂接着剤及びその製造方法 登録
平成30年9月化粧品製造業許可 取得
DATA
- 氏名
- 小牧保之（こまきやすゆき）
- 会社名
- コム・ラボ有限会社
- 事業内容
-
化粧品・医薬部外品・健康食品・健康雑貨および医療機器等の企画製造販売
化粧品・化粧品原料・健康雑貨の輸入業務と販売
機能性塗料・接着剤・凝固剤及び機能性素材等の企画開発製造販売
業務用及び家庭用温熱ルームの設計施工
- 職種
- 製品企画、開発製造販売
- 資格
-
高度管理医療機器販売及び賃貸管理者 許可番号 N05687号
化粧品製造業 許可番号 27CZ200685
化粧品製造販売業 許可番号 27COX00678
社団法人 日本毛髪科学協会認定 認定講師 毛髪診断士
- 住所
-
〒530-0046
大阪府 大阪市北区菅原町7番11号
- 電話
-
06-6948-8983
- 営業時間
- 9：00～17：00（土日祝除く）
- 定休日
- 不定休
- 専門分野
- 化粧品・化粧品原料・健康食品・機能性塗料及び接着剤の企画・商品開発・販売
- その他
-
【所属】
石家庄経済大学 光電技術研究所 客員教授
日本化粧品技術者会 会員
西日本化粧品工業会 会員
社団法人日本毛髪科学協会認定 認定講師 毛髪診断士
【業務提携会社】
韓国 DOWELL C&I
台湾 互光商業股份有限公司
タイ ZEN INNOVATION GROUP
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