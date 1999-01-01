建築防水技術の専門家 ／ 福村弘文プロの一番の強み

海外への人と技術の往来を活性化し、日本スタンダードを推進する

日本の防水技術を世界に広げるため防水材製造会社を海外に設立。同時に防水技能者を育て、日本が抱える人口及び世帯数、生産年齢人口の減少などの問題や、海外での日本式防水工事の標準化に向けて熱心に取り組む。