日本の建築防水技術の東南アジアでの標準化・伝道を行う専門家
株式会社サンケン
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プロフィール
建築防水技術の専門家 ／ 福村弘文プロの一番の強み
海外への人と技術の往来を活性化し、日本スタンダードを推進する
日本の防水技術を世界に広げるため防水材製造会社を海外に設立。同時に防水技能者を育て、日本が抱える人口及び世帯数、生産年齢人口の減少などの問題や、海外での日本式防水工事の標準化に向けて熱心に取り組む。
経歴
1999年：株式会社山建 入社
2003年：代表取締役に就任
2016年：会社名を「株式会社サンケン」に変更
2017年：東京支店設立
2019年：ベトナム法人SANKENN VIETNAM設立 防水材のベトナム生産開始
2019年9月：株式会社Robustoを設立 建材の製造、販売業務を移管
DATA
- 氏名
- 福村弘文（ふくむらひろふみ）
- 会社名
- 株式会社サンケン
- 事業内容
- アスファルト防水、シート防水、ウレタン防水など総合防水工事全般
- 特徴
- 日本の人口減少などの社会課題に対して問題意識を持ち、低コスト・高品質の新防水システムを開発するなど、画期的な事業展開を行う。近年は、ベトナムに防水材製造販売会社を設け、発展途上国への技術支援事業などにも取り組む。
- 職種
- 日本の建築防水技術の東南アジアでの標準化・伝道を行う専門家
- 住所
-
〒541-0046
大阪府 大阪市中央区平野町1-6-10 サンケン北浜ビル9F
- 電話
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06-6201-2290
お気軽にお問い合わせください
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- http://www.bosui-kouji.jp/
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株式会社サンケン
担当福村弘文（ふくむらひろふみ）