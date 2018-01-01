少人数制で丁寧にレッスン（小麦・米粉）酒種酵母パンの専門家
網島志乃（あみじましの） ／ 酒種酵母パン教室・発酵料理教室
パン教室 十人十色365
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- 090-8283-7285
プロフィール
酒種酵母パン教室・発酵料理教室 ／ 網島志乃プロの一番の強み
初心者から経験者まで寄り添うレッスンで酒種酵母パンを学べる
少人数制で自分のペースで学べる自家製酵母パン教室。自分で焼きたいパンを選択し焼けます。酒種酵母の扱い方や、麹を使った発酵化粧水、発酵調味料のレッスンも行っている。
DATA
- 氏名
- 網島志乃（あみじましの）
- 教室名
- パン教室 十人十色365
- 事業内容
- 酒種酵母パン教室・発酵料理教室
- 職種
- 酒種酵母パン教室・発酵料理教室
- 資格
-
調理師免許
酒種酵母講師養成講座修了（パン教室mietted'or）
酒種米粉マイスター（ハレノヒkitchen）
麹クリエイター（一般社団法人日本麹クリエイター協会）
麹pureスキンクリエイター（一般社団法人日本麹クリエイター協会）
- 住所
-
〒583-0001
大阪府 藤井寺市川北
- 営業時間
- 9時30分〜18時00分
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パン教室 十人十色365
担当網島志乃（あみじましの）