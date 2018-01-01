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網島志乃

少人数制で丁寧にレッスン（小麦・米粉）酒種酵母パンの専門家

網島志乃（あみじましの） ／ 酒種酵母パン教室・発酵料理教室

パン教室　十人十色365

お電話での
お問い合わせ
090-8283-7285

プロフィール

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酒種酵母パン教室・発酵料理教室 ／ 網島志乃プロの一番の強み

初心者から経験者まで寄り添うレッスンで酒種酵母パンを学べる

少人数制で自分のペースで学べる自家製酵母パン教室。自分で焼きたいパンを選択し焼けます。酒種酵母の扱い方や、麹を使った発酵化粧水、発酵調味料のレッスンも行っている。

DATA

氏名
網島志乃（あみじましの）
教室名
パン教室　十人十色365
事業内容
酒種酵母パン教室・発酵料理教室
職種
酒種酵母パン教室・発酵料理教室
資格
調理師免許
酒種酵母講師養成講座修了（パン教室mietted'or）
酒種米粉マイスター（ハレノヒkitchen）
麹クリエイター（一般社団法人日本麹クリエイター協会）
麹pureスキンクリエイター（一般社団法人日本麹クリエイター協会）
住所
〒583-0001
大阪府 藤井寺市川北
電話
090-8283-7285
営業時間
9時30分〜18時00分
ホームページ
https://h4rfg.hp.peraichi.com/
インスタグラム
https://www.instagram.com/reel/CiKYlXOJ4sX/?
ブログ
https://ameblo.jp/shs8533116/
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担当網島志乃（あみじましの）

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