理学療法士が一人一人に適したリハビリを行うデイサービス

リハビリ、趣味活動、社会参加を軸にしたデイサービスを運営。クリニックなみのリハビリ器具を備え、理学療法士が一人一人に適したプログラムを組み、機能回復および維持をサポートします。居宅介護支援事業も併設。