理学療法士が一人一人に適したリハビリを行うデイサービス
リハビリ、趣味活動、社会参加を軸にしたデイサービスを運営。クリニックなみのリハビリ器具を備え、理学療法士が一人一人に適したプログラムを組み、機能回復および維持をサポートします。居宅介護支援事業も併設。
マイベストプロ・インタビュー
理学療法士によるリハビリに特化したデイサービスで身体・認知機能の向上を目指す
リハビリに特化したデイサービスで高齢者を支えるプロ
マイベストプロ沖縄による取材記事
資格
理学療法士
事業者情報
- 氏名
- ストローター智恵美（すたろーたーちえみ）
- 職種
-
理学療法士
理学療法士
- 会社名
- 合同会社サンライズグループ
- 事業内容
- 通所介護事業
居宅介護支援事業
- 住所
-
〒904-1111
沖縄県うるま市石川東恩納1508番地1
- 営業時間
- 8:30～17:30（サービス提供時間：9:00～16:30）
- 定休日
- 日曜日・年末年始（12月30日～1月3日）
- ホームページ
- https://www.sunrise-oki.com/
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