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ストローター智恵美プロ

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ストローター智恵美プロは琉球放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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ストローター智恵美

理学療法士

合同会社サンライズグループ

ストローター智恵美プロは琉球放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ沖縄の登録専門家です

理学療法士が一人一人に適したリハビリを行うデイサービス

リハビリ、趣味活動、社会参加を軸にしたデイサービスを運営。クリニックなみのリハビリ器具を備え、理学療法士が一人一人に適したプログラムを組み、機能回復および維持をサポートします。居宅介護支援事業も併設。

マイベストプロ・インタビュー

理学療法士によるリハビリに特化したデイサービスで身体・認知機能の向上を目指す

リハビリに特化したデイサービスで高齢者を支えるプロ

マイベストプロ沖縄による取材記事

資格

理学療法士

事業者情報

氏名
ストローター智恵美（すたろーたーちえみ）
職種
理学療法士
理学療法士
会社名
合同会社サンライズグループ
事業内容
通所介護事業
居宅介護支援事業
住所
〒904-1111
沖縄県うるま市石川東恩納1508番地1
地図を見る
営業時間
8:30～17:30（サービス提供時間：9:00～16:30）　
定休日
日曜日・年末年始（12月30日～1月3日）
ホームページ
https://www.sunrise-oki.com/

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リハビリに特化したデイサービスで高齢者を支えるプロ

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