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花畠玲

省エネと快適な建築設備環境を両立させる設備設計のプロ

花畠玲（はなばたけあきら） ／ 一級建築士

株式会社みどりデザイン

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一級建築士 ／ 花畠玲プロの一番の強み

省エネと快適な建築設備環境を両立する設計・施工、補助金申請も

大手ゼネコンをはじめ、設備設計に30年以上従事した知見をもとに、省エネと快適な建築設備環境の両立を実現。ZEBにも精通し、ZEBに適応した設計、施工から補助金の申請代行まで一貫して請け負います。

DATA

氏名
花畠玲（はなばたけあきら）
会社名
株式会社みどりデザイン
事業内容
建築物に関わる設備設計及び設計監理業務
省エネコンサルティング、ZEBプランニング等
職種
一級建築士
資格
一級建築士
建築設備士
設備設計一級建築士
1級電気通信工事施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級管工事施工管理技士
エネルギー管理士
技術士（電気電子部門）
認定ファシリティマネジャー(CFMJ)（公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会）
エネルギー診断プロフェッショナル（一般財団法人省エネルギーセンター）
住所
〒900-0033
沖縄県 那覇市久米2丁目3番地15号 那覇COIビル　5階
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://midori-design.co.jp/
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