省エネと快適な建築設備環境を両立させる設備設計のプロ
株式会社みどりデザイン
プロフィール
一級建築士 ／ 花畠玲プロの一番の強み
省エネと快適な建築設備環境を両立する設計・施工、補助金申請も
大手ゼネコンをはじめ、設備設計に30年以上従事した知見をもとに、省エネと快適な建築設備環境の両立を実現。ZEBにも精通し、ZEBに適応した設計、施工から補助金の申請代行まで一貫して請け負います。
DATA
- 氏名
- 花畠玲（はなばたけあきら）
- 会社名
- 株式会社みどりデザイン
- 事業内容
-
建築物に関わる設備設計及び設計監理業務
省エネコンサルティング、ZEBプランニング等
- 職種
- 一級建築士
- 資格
-
一級建築士
建築設備士
設備設計一級建築士
1級電気通信工事施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級管工事施工管理技士
エネルギー管理士
技術士（電気電子部門）
認定ファシリティマネジャー(CFMJ)（公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会）
エネルギー診断プロフェッショナル（一般財団法人省エネルギーセンター）
- 住所
-
〒900-0033
沖縄県 那覇市久米2丁目3番地15号 那覇COIビル 5階
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://midori-design.co.jp/