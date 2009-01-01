不動産相続を包括的にサポートする不動産相続のプロ
株式会社 ジョインホーム
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お問い合わせ
- 098-996-5325
プロフィール
不動産コンサルタント ／ 金城亮プロの一番の強み
不動産相続の悩みに包括的に応える、不動産相続対策に強み
公認 不動産コンサルティングマスターをはじめ9つの資格を持つ不動産相続のプロ。県内に4カ所しかない不動産相続の相談窓口を開設し、千差万別な不動産相続を包括的にサポートする、これこそが一番の強み。
経歴
1976年 沖縄県豊見城市生まれ。県内の不動産会社に15年勤務した後、2015年に独立し、豊見城市宜保に株式会社ジョインホームを設立。一方、2009年に一般社団法人糸満青年会議所に入会、理事長を経て沖縄県ブロック協議会議副会長に就任。2016年に同会議所を卒業するまで、まちづくり事業に携わる。2018年に全国にネットワークを持つ「不動産相続の相談窓口」との出会いにより、自らが地域の為の窓口となることを決意し同組織に加盟、現在に至る。
実績
◆許可
・沖縄県知事免許（1）第4608号
◆所属団体
・不動産相続の相談窓口
・リライフクラブ
・（一社）相続診断協
・（公社）沖縄県宅地建物取引業協会
・（一社）全国賃貸不動産管理業協会
・沖縄県コンサルティング協議会
DATA
- 氏名
- 金城亮（きんじょうりょう）
- 会社名
- 株式会社 ジョインホーム
- 事業内容
-
◆不動産コンサルティング・相続相談
◆不動産売買・賃貸・管理
◆不動産相続の相談窓口・リライフクラブ加盟店
◆（株）宅建ファミリー共済代理店
- 特徴
-
賃貸から売買、相続まで、土地建物にまつわる様々なご要望にお応えします。
特に、不動産コンサルティング、不動産相続相談はお任せください。
- 職種
- 不動産業
- 資格
-
・公認 不動産コンサルティングマスター
・宅地建物取引士
・上級相談診断士
・2級ファイナンシャルプランニング技能士
・賃貸不動産経営管理士
・不動産相談士3級
・不動産キャリアパーソン
・住宅ローンアドバイザー
・終活カウンセラー
- 住所
-
〒901-0244
沖縄県 豊見城市宜保2丁目7番地11 サンパレス205号
- 電話
-
098-996-5325
- 営業時間
- 9:00～17:30
- 定休日
- 日・祝日・年末年始・旧盆
- ホームページ
- https://joinhome.co.jp/
- 無料電話
-
0066-96837-549178
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