不動産コンサルタント ／ 金城亮プロの一番の強み

不動産相続の悩みに包括的に応える、不動産相続対策に強み

公認 不動産コンサルティングマスターをはじめ9つの資格を持つ不動産相続のプロ。県内に4カ所しかない不動産相続の相談窓口を開設し、千差万別な不動産相続を包括的にサポートする、これこそが一番の強み。