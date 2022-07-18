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海老沼純一

飲食店のフードコーディネート・コンサルティングのプロ

海老沼純一（えびぬまじゅんいち） ／ 飲食店コンサルタント

株式会社Hellow

お電話での
お問い合わせ
0980-87-6633

プロフィール

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飲食店コンサルタント ／ 海老沼純一プロの一番の強み

自分たちらしさを文化として形にしてきた「現場人間」コンサルト

都内で料理人から料理長、多店舗の責任者へとキャリアを重ね、移住先の石垣島でゼロから飲食店を立ち上げて自分たちらしいカルチャーを形作ってきた「現場人間」によるフードコーディネート、コンサルティング。

経歴

1978年　東京 下町生まれ
1995年　17歳から料理の世界へ

2004年〜　東京 浜松町 / 恵比寿 / 赤坂見附
　　　　　Loco's TABLE　MAHANA　料理長/店舗責任者

2006年　鎌倉 由比ガ浜
　　　　海の家　Paradise-AO　料理長/店舗責任者
　　　　
　　　　大阪 アパレルブランド"Rockin cookin life"　主宰
　　　　 Tシャツデザイン販売を基盤にデザインでの活動も始める
　　　　
　　　　 音・笑・食 ライブイベント Re:Hellow　主催
　　　　　 <出演>
　　　　　　LABRET、 安穂野香、ふとっちょカウボーイ
　　　　　 　asphalt frustration、アイヒマンスタンダード
　　　　　 　ハリウッドザコシショウ、HALFBY、竹内電気

2007年　東京 三軒茶屋　 三軒茶屋六畳キッチンyururi　店舗責任者

2008年　東京 上野　沖縄'n Ryu-chu　料理長

2009年　東京 京橋　九州料理と本格焼酎　尊　料理長

2010年5月　石垣島移住

2010年7月1日　島野菜カフェ　Re: Hellow BEACH 　開業

2019年1月19日　沖縄タコス　ELGONDZ TACOS　開業

2019年10月19日　最南端アウトドアショップ　Hellow CAMPER’S 　開業

2020年8月　株式会社Hellow　設立(法人化)

2021年3月22日　珈琲焙煎ショップ　NUTSTOWN COFFEEROASTERS　開業

2022年1月4日　コーヒースタンド　NUTSTOWN COFFEE AND SCONE　開業
2022年9月　コーヒースタンド　Mc.PORTMAN’S COFFEESTAND　開業予定(コンサルタント)
2022年10月　コーヒー&BEER　NUTSTOWN COFFEE KYOTO　開業

DATA

氏名
海老沼純一（えびぬまじゅんいち）
会社名
株式会社Hellow
事業内容
飲食(カフェ、レストラン、コーヒー焙煎)・アウトドア事業・フードコーディネート・飲食店コンサルタント・映像制作・PRデザイン
専門分野
ファーマーズアメリカンダイナー
スペシャルティコーヒー焙煎
アウトドア用品小売
職種
飲食店コンサルタント
資格
調理師免許
住所
〒907-0002
沖縄県 石垣市真栄里186-13-104
電話
0980-87-6633
営業時間
9:00〜17:00
定休日
土・日曜、祝日
ホームページ
https://lit.link/hellowinc
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2022-07-18

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