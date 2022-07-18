飲食店のフードコーディネート・コンサルティングのプロ
株式会社Hellow
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プロフィール
飲食店コンサルタント ／ 海老沼純一プロの一番の強み
自分たちらしさを文化として形にしてきた「現場人間」コンサルト
都内で料理人から料理長、多店舗の責任者へとキャリアを重ね、移住先の石垣島でゼロから飲食店を立ち上げて自分たちらしいカルチャーを形作ってきた「現場人間」によるフードコーディネート、コンサルティング。
経歴
1978年 東京 下町生まれ
1995年 17歳から料理の世界へ
2004年〜 東京 浜松町 / 恵比寿 / 赤坂見附
Loco's TABLE MAHANA 料理長/店舗責任者
2006年 鎌倉 由比ガ浜
海の家 Paradise-AO 料理長/店舗責任者
大阪 アパレルブランド"Rockin cookin life" 主宰
Tシャツデザイン販売を基盤にデザインでの活動も始める
音・笑・食 ライブイベント Re:Hellow 主催
<出演>
LABRET、 安穂野香、ふとっちょカウボーイ
asphalt frustration、アイヒマンスタンダード
ハリウッドザコシショウ、HALFBY、竹内電気
2007年 東京 三軒茶屋 三軒茶屋六畳キッチンyururi 店舗責任者
2008年 東京 上野 沖縄'n Ryu-chu 料理長
2009年 東京 京橋 九州料理と本格焼酎 尊 料理長
2010年5月 石垣島移住
2010年7月1日 島野菜カフェ Re: Hellow BEACH 開業
2019年1月19日 沖縄タコス ELGONDZ TACOS 開業
2019年10月19日 最南端アウトドアショップ Hellow CAMPER’S 開業
2020年8月 株式会社Hellow 設立(法人化)
2021年3月22日 珈琲焙煎ショップ NUTSTOWN COFFEEROASTERS 開業
2022年1月4日 コーヒースタンド NUTSTOWN COFFEE AND SCONE 開業
2022年9月 コーヒースタンド Mc.PORTMAN’S COFFEESTAND 開業予定(コンサルタント)
2022年10月 コーヒー&BEER NUTSTOWN COFFEE KYOTO 開業
DATA
- 氏名
- 海老沼純一（えびぬまじゅんいち）
- 会社名
- 株式会社Hellow
- 事業内容
- 飲食(カフェ、レストラン、コーヒー焙煎)・アウトドア事業・フードコーディネート・飲食店コンサルタント・映像制作・PRデザイン
- 専門分野
-
ファーマーズアメリカンダイナー
スペシャルティコーヒー焙煎
アウトドア用品小売
- 職種
- 飲食店コンサルタント
- 資格
- 調理師免許
- 住所
-
〒907-0002
沖縄県 石垣市真栄里186-13-104
- 電話
-
0980-87-6633
- 営業時間
- 9:00〜17:00
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://lit.link/hellowinc
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