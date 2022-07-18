プロフィール

都内で料理人から料理長、多店舗の責任者へとキャリアを重ね、移住先の石垣島でゼロから飲食店を立ち上げて自分たちらしいカルチャーを形作ってきた「現場人間」によるフードコーディネート、コンサルティング。

経歴

1978年 東京 下町生まれ

1995年 17歳から料理の世界へ



2004年〜 東京 浜松町 / 恵比寿 / 赤坂見附

Loco's TABLE MAHANA 料理長/店舗責任者



2006年 鎌倉 由比ガ浜

海の家 Paradise-AO 料理長/店舗責任者



大阪 アパレルブランド"Rockin cookin life" 主宰

Tシャツデザイン販売を基盤にデザインでの活動も始める



音・笑・食 ライブイベント Re:Hellow 主催

<出演>

LABRET、 安穂野香、ふとっちょカウボーイ

asphalt frustration、アイヒマンスタンダード

ハリウッドザコシショウ、HALFBY、竹内電気



2007年 東京 三軒茶屋 三軒茶屋六畳キッチンyururi 店舗責任者



2008年 東京 上野 沖縄'n Ryu-chu 料理長



2009年 東京 京橋 九州料理と本格焼酎 尊 料理長



2010年5月 石垣島移住



2010年7月1日 島野菜カフェ Re: Hellow BEACH 開業



2019年1月19日 沖縄タコス ELGONDZ TACOS 開業



2019年10月19日 最南端アウトドアショップ Hellow CAMPER’S 開業



2020年8月 株式会社Hellow 設立(法人化)



2021年3月22日 珈琲焙煎ショップ NUTSTOWN COFFEEROASTERS 開業



2022年1月4日 コーヒースタンド NUTSTOWN COFFEE AND SCONE 開業

2022年9月 コーヒースタンド Mc.PORTMAN’S COFFEESTAND 開業予定(コンサルタント)

2022年10月 コーヒー&BEER NUTSTOWN COFFEE KYOTO 開業

