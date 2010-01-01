不要品を回収してリサイクルに役立てるプロ
株式会社トータル・コレクト
プロフィール
不要品回収業 ／ 杉本浩二プロの一番の強み
不要品を「最大限」リサイクルに回し、料金面でお客さまに還元
不要品回収を主にハウスクリーニングやオフィスの片付け、遺品整理、建物の解体工事、リフォームなど幅広く対応。リサイクル専門の関連会社と提携して、回収した家具などをリサイクルし、料金に還元しています。
DATA
- 氏名
- 杉本浩二（すぎもとこうじ）
- 会社名
- 株式会社トータル・コレクト
- 事業内容
-
・産業廃棄物の収集運搬業
・不要品回収業
・リサイクル事業
・ハウスクリーニング業
・骨董品買い取り販売
・中古車およびバイク買い取り販売
・家電の修理
・インターネットオークション出品代行
・建物の解体工事
・内装工事
・リフォーム事業
・設備工事業
・解体事業
・運送業
・引っ越し業
・貿易事業
- 特徴
- 2010年設立の「リサイクル」に特化した不要品回収業者。関連会社である海外リユース・リサイクル専門の「リカバリーグループ株式会社」と提携し、粗大ごみになる家具や物品を最大限リサイクルしています。遺品整理、解体工事、リフォームなども各専門のプロと提携して請け負っています。
- 職種
- 不要品回収業
- 資格
-
岡山県産業廃棄物収集運搬業許可第03300165660号
岡山県古物商許可証第72102002163号
- 住所
-
〒701-0152
岡山県 岡山市北区延友420-1
- 電話
-
0120-258-958
不在時は折り返しますのでメッセージを残してください。
- 営業時間
- 8：00～18：00（電話は20:00まで受け付け）
- 定休日
- なし
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株式会社トータル・コレクト
担当杉本浩二（すぎもとこうじ）