プロフィール

経歴

1979年6月 岡山県倉敷市生まれ

1998年3月 麗澤瑞浪高等学校 卒業

1998年4月 拓殖大学 商学部経営科 入学

2001年4月 オーストラリア ゴールドコーストQIBAに語学留学。

2002年9月 アイルランドの音楽学校Sound Trading Centre in Dublin入学

2003年6月 Sound Trading Centre in Dublin 卒業

2004年2月 アイルランドから帰国後、タイ・ミャンマーにバックパッカーの旅へ

2006年6月 サンク・ラスタ株式会社を設立し、代表取締役 就任

2014年3月 平成25年度小規模事業者活性化補助金(中国経済産業局)採択

2016年8月 倉敷市がんばる中小企業応援事業費補助金(倉敷市研究開発事業)採択

2017年11月 折り畳み式畳開発依頼(日本茶ブランドより海外の日本大使館にて使用)

2018年11月 サムライジャポン2018「TATAMIZE®︎」フランス パリ、ル・マンにて出展

2019年1月 パリかるた2019-2020 公式スポンサーに認定(ヨーロッパ大会含む)

2019年3月 経済産業省中国経産局事業「Challenge Local Cool Japan in Paris」

認定事業者に選出

2020年4月 金光学園高校非常勤講師に就任

7月 認定NPO法人日本ミャンマー豊友会理事に就任