プロフィール

岡山で45年間土木事業に携わってきた実績と技術により、土地造成から設計、設置、メンテナンスまで自社一貫工事が可能。東京支社、沖縄・鹿児島営業所を置き、協力会社との連携で全国の工事を受注しています。

経歴

1973年 広島県三次市生まれ

1992年 岡山工業高校卒

2009年 子会社の株式会社クリエートタイコウ代表取締役に就任

2014年6月 有限会社太幸土木工業より株式会社TAIKOUに社名変更し、

代表取締役に就任

2016年 東京都渋谷区に営業所開設

鹿児島営業所開設

東京都渋谷区の営業所を支店に昇格

2019年 沖縄営業所開設

2020年 東京都大田区蒲田に東京支店を移転

