太陽光発電・蓄電システム構築のプロ
株式会社TAIKOU（タイコウ）
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プロフィール
総合建築業 ／ 緒方章忠プロの一番の強み
岡山を拠点に全国の太陽光発電・蓄電池・土木事業を請け負います
岡山で45年間土木事業に携わってきた実績と技術により、土地造成から設計、設置、メンテナンスまで自社一貫工事が可能。東京支社、沖縄・鹿児島営業所を置き、協力会社との連携で全国の工事を受注しています。
経歴
1973年 広島県三次市生まれ
1992年 岡山工業高校卒
2009年 子会社の株式会社クリエートタイコウ代表取締役に就任
2014年6月 有限会社太幸土木工業より株式会社TAIKOUに社名変更し、
代表取締役に就任
2016年 東京都渋谷区に営業所開設
鹿児島営業所開設
東京都渋谷区の営業所を支店に昇格
2019年 沖縄営業所開設
2020年 東京都大田区蒲田に東京支店を移転
実績
[主な取引先]
備前県民局
岡山市
東京都
株式会社 久我
株式会社 ウエストホールディングス
株式会社 城洋商事
株式会社JAG国際エナジー
テス・エンジニアリング゛株式会社
池田建設 株式会社
株式会社 三共建設
DATA
- 氏名
- 緒方章忠（おがたあきただ）
- 会社名
- 株式会社TAIKOU（タイコウ）
- 事業内容
-
◆太陽光事業
◆蓄電池事業
◆土木事業
◆環境活動
- 専門分野
-
太陽光発電事業
蓄電池事業
- 特徴
- 株式会社TAIKOUは、岡山を主に日本各地で「太陽光発電」「蓄電池」「環境活動」「土木事業」などの事業に取り組んでいます。社会福祉・環境整備に貢献し、自然と対話する未来に向けて挑戦し続ける会社です。
- 職種
- 総合建築業
- 資格
-
二級土木施工管理技士
二級管工事施工管理技士
（工事許可番号）
平成5年4月特定建設業許可取得 許可番号（特-5）第10944号
平成28年10月国土交通大臣許可取得
許可番号（特-28）第26394号
- 住所
-
〒700-0953
岡山県 岡山市南区西市253-1
- 電話
-
086-246-3800
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- http://tk-group.jp/
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