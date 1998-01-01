独自の経営理論でよりよい経営に導くプロ
税理士法人 鈴木税理事務所
プロフィール
税理士・経営コンサルタント ／ 北川勝也プロの一番の強み
税理士視点と「感情」に基づく経営分析でよりよい経営に導きます
税理士として長年経営助言を行ってきた経験を生かし、経営の本質や「感情」に根差した経営マネジメントの大切さを伝えます。パフォーマンスをより発揮し、向上できるような経営に導くコンサルティングを行います。
経歴
倉敷市生まれ
岡山大学工学部に入学。競技スキーに打ち込む
1998年に鈴木税理士事務所に入社
実績を積みながら税理士資格取得のため勉学を続ける
2007年に税理士試験に合格。税理士資格を取得する
2019年に独自の経営理論をまとめ「真の『経営マネジメント』の『経営理論』と『実践理論』」を出版
DATA
- 氏名
- 北川勝也（きたがわかつや）
- 会社名
- 税理士法人 鈴木税理事務所
- 事業内容
-
● 税務申告書類作成
● 税務代理
● 税務相談
● 会計相談
● 記帳指導・記帳代行
● 税務顧問
● 経営コンサルティング
● 資金繰り・経営計画作成
その他相談業務 その他業務に関してご相談に応じます。
- 専門分野
-
【専門分野】
● 経営コンサルティング
- 特徴
-
税務・会計だけはなく資金繰りや経営助言を行うコンサルティング
部門を担当。従業員コーチングも行っています。
- 職種
- 税理士・経営コンサルタント
- 資格
-
税理士
岡山県中小企業団体組合士
- 住所
-
〒700-0927
岡山県 岡山市北区西古松252-116
- 電話
-
086-246-6611
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 8：30～17：30 ※時間外は応相談
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- http://suzukizeiri.jp/
- 事務所沿革
-
1975年：鈴木秀正氏が開業
2005年：法人化
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税理士法人 鈴木税理事務所
担当北川勝也（きたがわかつや）