プロフィール

経歴

1983年:日本ピアノ調律技術専門学院(大阪)を第一期生として卒業。岡山市内の楽器店に入社

1991年:独立し、ピアノ技術専門の会社を設立

1994年:有限会社ピアノファクトリーへ法人化

1995年:テクニクス・消音ピアノユニット取付認定資格を取得(2005年コルグへ移管)

1998年:ヨーロッパ製ピアノの販売を開始

2001年:ドイツ、ベヒシュタイン社・ザウター社それぞれのドイツ本社工場で技術研修。

M1認定技術を取得、コルグ・消音ピアノユニット 技術・研修スタッフ

2009年:「有限会社ピアノファクトリー」から「株式会社ピアノファクトリー」に組織変更

2011年:コルググランドピアノ用消音ピアノユニット 中四国地方唯一の取付認定店に

2014年:エフエムくらしき「Take me to the piano world」生放送レギュラーコーナースタート