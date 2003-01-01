子どもの心に寄り添い、才能を伸ばすリトミックのプロ
音色こずみっく（おといろこずみっく）
- お電話での
お問い合わせ
- 080-6265-7789
プロフィール
リトミック・ピアノ音楽教室 ／ 黒崎友紀プロの一番の強み
子どもの音感や情操を育み、個性を伸ばすリトミック教室
「楽しさ」の中で「目的と狙い」に沿った授業を展開し、子どもの音感や情操を育み、力を身に付けていきます。0歳から未就学児とお母さん（保護者）一人一人に寄り添い、個性を伸ばすレッスンを行っています。
経歴
1985年 岡山市生まれ
2003年 岡山県立岡山大安寺高校卒
2003年 就実短期大学幼児教育科入学
2014年 リトミック研究センター受講開始
2019年 川崎医療福祉大学科目等履修生として、感覚統合療法、音楽療法、発達障がい、自閉症スペクトラムの学びを続けている。
DATA
- 氏名
- 黒崎友紀（くろさきゆき）
- 屋号
- 音色こずみっく（おといろこずみっく）
- 事業内容
-
・リトミック・ピアノの個人レッスン・グループレッスン
・ポピュラーピアノ
・保育士の試験対策コース
・大人のピアノ一曲コース
- 職種
- リトミック・ピアノ音楽教室
- 資格
-
■特定非営利活動法人リトミック研究センター 正会員 認定講師（教室）
・初級〜ディプロマA
■子どもの音楽知育ネットワーク
・3カ月からのベビーリトミック全4回修了
・親子ベビータッチケア修了認定（日本語・英語）
■NPO法人日本子ども教育センター リトミック認定講師（教室）
・1stステップ講座修了
■日本ジャック＝ダルクローズ協会 正会員
■わらべうたベビーマッサージ 正会員 認定講師（教室）
・ベビーマッサージ・キッズマッサージ
・産後ダンス（初級・上級）
・親子キッズダンス
・胎教マッサージ
■AMWEC 一般社団法人日本福祉教育コミニュケーション協会 正会員
・発達障害コミニュケーション中級認定
・臨床応用コミニュケーション認定
■TEACCHプログラム研究会 正会員
■はぴみゅーず フィギャーノート普及会 正会員
・ベーシックインストラクター研修修了
■YAMAHAピアノ指導者の会会員
■YAMAHAピティナ正会員
- 住所
-
〒701-0211
岡山県 東畦教室／岡山市南区東畦、倉敷教室／倉敷市上富井5849（上富井公民館）、 早島教室／早島町前潟370-1（ゆるびの舎）
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 日・祝
- ホームページ
- https://otoirocosmic.com
- ●Instagram・LINE公式アカウント
- 「otoirocosmic」 で検索
黒崎友紀プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
音色こずみっく（おといろこずみっく）
担当黒崎友紀（くろさきゆき）