リトミック・ピアノ音楽教室 ／ 黒崎友紀プロの一番の強み

子どもの音感や情操を育み、個性を伸ばすリトミック教室

「楽しさ」の中で「目的と狙い」に沿った授業を展開し、子どもの音感や情操を育み、力を身に付けていきます。0歳から未就学児とお母さん（保護者）一人一人に寄り添い、個性を伸ばすレッスンを行っています。