プロフィール

経歴

1982年 神戸市生まれ

2006年 専修大学文学部人文学科環境地理学専攻卒業

2011年 インド政府公認シヴァナンダヨガ正式指導者養成コース（TTC）修了

2012年 インド中央政府科学技術省公認ヴィヴェーカナンダ・ヨーガ研究財団YICヨーガ教師過程修了

2013年 JLBA認定ローフードマイスター1級取得／岡山中央校代表

2014年 インド中央政府科学技術省公認ヴィヴェーカナンダ・ヨーガ研究財団YTICヨーガ療法士過程修了

2014年 IYCシニアヨガ養成講座修了

2015年 おかやまビーチスポーツ協会ビーチヨガ部門代表

