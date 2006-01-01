ヨガとローフードで、心と体を健やかにするプロ
NAOYA
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プロフィール
ヨガインストラクター ／ 生本直也プロの一番の強み
自然をテーマに「ヨガ」と「食」の両面から心身を健康へと導く
インド中央政府公認のヨガインストラクター資格を所持。ローフードマイスターでもあり、ヨガと食の両面から真の健康を探求。自然の中で行うビーチヨガ、高齢者向けシニアヨガなど幅広い層にヨガの指導をしています。
経歴
1982年 神戸市生まれ
2006年 専修大学文学部人文学科環境地理学専攻卒業
2011年 インド政府公認シヴァナンダヨガ正式指導者養成コース（TTC）修了
2012年 インド中央政府科学技術省公認ヴィヴェーカナンダ・ヨーガ研究財団YICヨーガ教師過程修了
2013年 JLBA認定ローフードマイスター1級取得／岡山中央校代表
2014年 インド中央政府科学技術省公認ヴィヴェーカナンダ・ヨーガ研究財団YTICヨーガ療法士過程修了
2014年 IYCシニアヨガ養成講座修了
2015年 おかやまビーチスポーツ協会ビーチヨガ部門代表
実績
・岡山大学非常勤講師（2016、2017年）
・岡山岡南ロータリークラブ講演（2015年）
・公益財団法人倉敷スポーツ公園得とく講座（2013年～）
・社会福祉法人倉敷市総合福祉事業団介護予防事業リラックスヨーガ教室（2013年～）
・プラステラス岡山ヨガ体験プログラム（2018年、2019年）
・Kula Yoga Shala シヴァナンダヨガ・リラクゼーションフロー（2012年～）
・ジョイフィット奥田／高屋 ヨガオリジナル（2013年～）
・コザックスヨガスタジオ リラクゼーションフロー（2013年～）
・その他毎年「果樹園Deヨガ」「お寺Deヨガ」「ビーチヨガ」「ヨガトリートin湯郷」「ローフードマイスター講座」などイベント多数開催
●メディア出演
2016年、2019年 「日本財団 海と日本プロジェクト～ビーチヨガin岡山」RSK山陽放送
2019年 OHK開局50周年大感謝祭イベント
DATA
- 氏名
- 生本直也（いくもとなおや）
- 屋号
- NAOYA
- 事業内容
-
ヨガインストラクター
ローフードマイスター
- 特徴
- インド中央政府公認のヨガインストラクター資格を所持。ローフードマイスターでもあり、ヨガと食の両面から真の健康を探求。自然の中で行うビーチヨガ、高齢者向けシニアヨガなど幅広い層にヨガの指導をしています。
- 職種
-
ヨガインストラクター
ローフードマイスター
- 資格
-
●インド政府公認シヴァナンダヨガ正式指導者養成コース（TTC）修了
●インド中央政府科学技術省公認ヴィヴェーカナンダ・ヨーガ研究財団YICヨーガ教師過程修了
●JLBA認定ローフードマイスター1級
●インド中央政府科学技術省公認ヴィヴェーカナンダ・ヨーガ研究財団YTICヨーガ療法士過程修了
●IYCシニアヨガ養成講座修了
- 住所
-
〒700-0856
岡山県 岡山市
- 受付時間
- 9:00~20:00
- 定休日
- なし
- ホームページ
- https://ameblo.jp/naoy-og-a/
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担当生本直也（いくもとなおや）