整理収納を活用した快適な仕組み作りのプロ
My Small Step
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プロフィール
整理収納サポーター ／ 安藤雅子プロの一番の強み
片づく土台の仕組みを提案する、捨てるから始めない片づけ
それぞれの仕事や暮らしの「物と空間と行動」に合わせて、無理のない維持しやすい収納整理の仕組みづくりを提案し、仕事をもっと効率的に、家事をもっと楽にします。
DATA
- 氏名
- 安藤雅子（あんどうまさこ）
- 会社名
- My Small Step
- 事業内容
- 仕事を効率化する空間や情報の整理サポートと、家事を楽にする片づけ
- 職種
- 仕事と暮らしの整理収納サポーター
- 資格
-
ライフオーガナイザー1級
オフィスオーガナイザー
- 住所
-
〒703-8291
岡山県 岡山市中区徳吉町2-11-27
- 営業時間
- 9:00〜18:00（要相談）
- 定休日
- 日
- ホームページ
- https://my-smallstep.com/
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担当安藤雅子（あんどうまさこ）