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安藤雅子

整理収納を活用した快適な仕組み作りのプロ

安藤雅子（あんどうまさこ） ／ 整理収納サポーター

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090-6844-5081

プロフィール

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整理収納サポーター ／ 安藤雅子プロの一番の強み

片づく土台の仕組みを提案する、捨てるから始めない片づけ

それぞれの仕事や暮らしの「物と空間と行動」に合わせて、無理のない維持しやすい収納整理の仕組みづくりを提案し、仕事をもっと効率的に、家事をもっと楽にします。

DATA

氏名
安藤雅子（あんどうまさこ）
会社名
My Small Step
事業内容
仕事を効率化する空間や情報の整理サポートと、家事を楽にする片づけ
職種
仕事と暮らしの整理収納サポーター
資格
ライフオーガナイザー1級
オフィスオーガナイザー
住所
〒703-8291
岡山県 岡山市中区徳吉町2-11-27
電話
090-6844-5081
営業時間
9:00〜18:00（要相談）
定休日
ホームページ
https://my-smallstep.com/
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