「機能的に動く体づくり」をサポートするトレーニングのプロ
Life-Performance-LAB.
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プロフィール
スポーツインストラクター ／ 野中健志プロの一番の強み
科学的根拠に基づいたトレーニングで、身体機能の向上を目指す
フィットネスクラブや学校などで長年スポーツ指導を行う。子どもから高齢者まで、体全体の機能が高まるよう、科学的根拠に基づいたプログラムで導きます。ビジョントレーニングなどの新しいトレーニング法も導入
DATA
- 氏名
- 野中健志（のなかけんじ）
- 会社名
- Life-Performance-LAB.
- 事業内容
-
子どもの運動教室
健康体操講座（グループレッスン）
パーソナルトレーニング
けが予防診断
- 職種
- スポーツインストラクター
- 資格
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公益財団法人健康・体力づくり事業財団 健康運動指導士
日本トレーニング指導者協会 JATI認定トレーニング指導者(JATI-ATI)
一般社団法人視覚トレーニング協会 ビジョントレーニングインストラクター
DVRT（ダイナミックバリアブルレジスタンストレーニング）認定トレーナー
公益財団法人日本スポーツ協会 公認ジュニアスポーツ指導員
一般財団法人日本コアコンディショニング協会 コアキッズ体操普及員
- 住所
-
〒708-0822
岡山県 津山市林田767-1
- 電話
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090-2809-3793
メッセージをお願いします。後ほど連絡いたします
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担当野中健志（のなかけんじ）