宅地建物取引士 ／ 内海弥久プロの一番の強み

物件の付加価値を正確に把握し、顧客の立場に立った提案を行う

社内在籍の建築士によるホームインスペクションで、査定物件の価値を正確に判断。売却希望者には、残地物処分やクロスの張り替えなど、少額の投資で売却時に高い付加価値につながる提案を積極的に行う。