不動産売買の仲介を通して、より良い暮らしの提案をするプロ
株式会社カスケ不動産
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プロフィール
宅地建物取引士 ／ 内海弥久プロの一番の強み
物件の付加価値を正確に把握し、顧客の立場に立った提案を行う
社内在籍の建築士によるホームインスペクションで、査定物件の価値を正確に判断。売却希望者には、残地物処分やクロスの張り替えなど、少額の投資で売却時に高い付加価値につながる提案を積極的に行う。
DATA
- 氏名
- 内海弥久（うつみみつひさ）
- 会社名
- 株式会社カスケ不動産
- 事業内容
-
不動産の売買仲介・買取再販
相続・税金の相談
ローン相談
損害保険代理業
- 職種
- 宅地建物取引士
- 資格
-
宅地建物取引士
公益財団法人不動産流通推進センター 公認不動産コンサルティングマスター
一般社団法人相続診断協会 相続診断士
一般社団法人住宅長期支援センター 住宅メンテナンス診断士
一般社団法人雨漏り検診技術開発研究所 雨漏り検診アドバイザー
一般社団法人終活協議会 終活ガイド検定
- 住所
-
〒700-0951
岡山県 岡山市北区田中137-111
- 電話
-
086-242-1001
- 営業時間
- 10：00〜17：00
- 定休日
- 第2・4日曜、水曜、祝日（土日除く）
- ホームページ
- https://kasuke-fudousan.com/
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担当内海弥久（うつみみつひさ）