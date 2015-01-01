自然災害による石垣崩壊を防ぐ、石積み補強工事のプロ
茂崎隆一（もざきりゅういち） ／ 石積み（石垣）補修・補強工事業
株式会社トーラス
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プロフィール
石積み（石垣）補修・補強工事業 ／ 茂崎隆一プロの一番の強み
防災・減災を目指し、特許工法による石積みの補強工事を実施
地震や豪雨などによる石垣の崩壊被害を防ぐため、石積接着補強工法（特許工法）を用いた補修・補強工事を実施。石積みを内部から強固に接着して排水機能も確保し、高強度な石垣に生まれ変わらせています。
経歴
1964年生まれ。電気通信会社の役員を経て2015年に株式会社トーラスを設立し、電気通信設備工事、ヤギのレンタルなどを行う。2017年に石積接着補強工法（特許工法）による石積み補修・補強事業を開始。現在岡山本社・事業所のほか、大阪、広島、愛媛、奈良に事業所を持つ
DATA
- 氏名
- 茂崎隆一（もざきりゅういち）
- 会社名
- 株式会社トーラス
- 事業内容
- 電気通信業、石積み（石垣）補修・補強工事業、ヤギの販売・レンタル業
- 職種
- 電気通信業、石積み（石垣）補修・補強工事業、ヤギの販売・レンタル業
- 資格
-
【許認可】
建設業許可：岡山県知事許可
（般－27）第24726号：電気通信工事業
（般－29）第24726号：土木工事業
鋼構造物工事業、とび・土工工事業、石工工事業、舗装工事業、水道施設工事業、浚渫工事業
無線設備登録検査：中国総合通信局 中点第0015号
古物商許可：岡山県公安委員会 第721030023489号
第一種動物取扱業：岡山市保健所
販売業 第16110051号
貸出業 第16130052号
家畜商免許：岡山県知事許可 第岡－31号
- 住所
-
〒709-2115
岡山県 岡山市北区御津北野606-1 岡山市北区白石東新町13-110
- 電話
-
086-259-4358
- 受付時間
- 9:00〜17:00（土・日曜、祝日、年末年始を除く）
- 定休日
- 土・日曜、年末年始
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