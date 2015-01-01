プロフィール

地震や豪雨などによる石垣の崩壊被害を防ぐため、石積接着補強工法（特許工法）を用いた補修・補強工事を実施。石積みを内部から強固に接着して排水機能も確保し、高強度な石垣に生まれ変わらせています。

経歴

1964年生まれ。電気通信会社の役員を経て2015年に株式会社トーラスを設立し、電気通信設備工事、ヤギのレンタルなどを行う。2017年に石積接着補強工法（特許工法）による石積み補修・補強事業を開始。現在岡山本社・事業所のほか、大阪、広島、愛媛、奈良に事業所を持つ

