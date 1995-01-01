CO₂削減に貢献する過熱水蒸気式ボイラーを提案するプロ
株式会社シー・エス・エス
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プロフィール
コンサルティング ／ 比名眞二プロの一番の強み
CO₂削減を目指す新エネルギー発生装置の開発や利用を提案
全国の優秀な技術製品を基に（業務）提携で新しい製品を開発すること。たとえば過熱水蒸気発生装置を活用した、過熱水蒸気式ボイラーの開発ほか、応用商品の新規開発を応援しています。
経歴
1938年8月 岡山県岡山市生まれ
1958年3月 岡山県立倉敷工業高校電気科卒業
1958年4月 東芝商事株式会社（現・株式会社東芝）入社
1965年4月 東芝中国家電サービス株式会社出向
1993年4月 東芝中部テクノサービス株式会社に転勤
1995年10月 東芝テクノサービス株式会社関西に転勤
1998年8月 同社を退職
2001年8月 株式会社シー・エス・エスを設立し代表取締役に就任
実績
〈主な取引先〉
◆北陸テクノ株式会社
◆野村技工株式会社
◆有限会社東根製作所
◆有限会社西日本テクノ
◆株式会社デイエイアイコーポレーション
◆有限会社ワイ・エム・イー
◆株式会社エイチ・エス・ピー
◆有限会社橋本商店
DATA
- 氏名
- 比名眞二（ひなしんじ）
- 会社名
- 株式会社シー・エス・エス
- 事業内容
-
1過熱水蒸気発生装置システムを熱源とした各種応用機器の提案
2バイオマス燃料焚き高速乾燥機の熱源として過熱蒸気を利用する提案
3バイオマスガス化とその応用の提案
4バイオマスの固形燃料（ペレット）製造システムの提案
5凍結防止剤の提案
6廃棄もみ殻のリサイクル応用のシステム提案
- 専門分野
- 過熱水蒸気発生装置を搭載した乾燥機等、各種の応用技術を提案
- 特徴
- バイオマス関連機器を中心に、全国の企業の技術（業務）提携をコーディネートする。特に過熱水蒸気発生装置を搭載した乾燥機や炭化炉の応用方法や販売戦略などをメーカー向けにコンサルティングしています。
- 職種
-
コンサルティング
技術（業務）提携のコーディネート
- 住所
-
〒704-8196
岡山県 岡山市東区金田691-10
- 電話
-
086-948-3447
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 9：00～17：00
- 定休日
- 日曜・祝日 ※時間は相談に応じます
- ホームページ
- http://www.css-nano.com
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