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株式会社テラスバ

佐藤準基プロは大分朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ大分の登録専門家です

賃貸経営と不動産相続の悩みを見える化し、解決策を導く

賃貸経営や不動産相続のコンサルティングで高い専門性を発揮。収支や資産状況を数字で可視化し、不動産オーナーの思いをかなえる解決策を導きます。賃貸管理の代行やオーナーコミュニティの運営など幅広くサポート。

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不動産オーナーの思いをかなえる賃貸経営と相続をサポート

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マイベストプロ大分による取材記事

資格

CCIM(R)（米国認定商業不動産投資顧問）
CPR(R)（米国不動産経営管理士）
宅地建物取引士

事業者情報

氏名
佐藤準基（さとうじゅんき）
職種
不動産コンサルタント
不動産コンサルタント
会社名
株式会社テラスバ
事業内容
・賃貸経営コンサルティング
・不動産相続コンサルティング
・不動産売買・賃貸の仲介
・賃貸管理代行業
住所
〒870-0047
大分県大分市中島西1丁目7番14号
地図を見る
営業時間
10:00～18:00
ホームページ
https://terasuba.com/

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