賃貸経営と不動産相続の悩みを見える化し、解決策を導く
賃貸経営や不動産相続のコンサルティングで高い専門性を発揮。収支や資産状況を数字で可視化し、不動産オーナーの思いをかなえる解決策を導きます。賃貸管理の代行やオーナーコミュニティの運営など幅広くサポート。
マイベストプロ・インタビュー
不動産オーナーの思いをかなえる賃貸経営と相続をサポート
賃貸経営や相続をサポートする不動産のプロ
マイベストプロ大分による取材記事
資格
CCIM(R)（米国認定商業不動産投資顧問）
CPR(R)（米国不動産経営管理士）
宅地建物取引士
事業者情報
- 氏名
- 佐藤準基（さとうじゅんき）
- 職種
-
不動産コンサルタント
不動産コンサルタント
- 会社名
- 株式会社テラスバ
- 事業内容
- ・賃貸経営コンサルティング
・不動産相続コンサルティング
・不動産売買・賃貸の仲介
・賃貸管理代行業
- 住所
-
〒870-0047
大分県大分市中島西1丁目7番14号
- 営業時間
- 10:00～18:00
- ホームページ
- https://terasuba.com/
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