心理カウンセラー ／ 堀川真理プロの一番の強み

悩みを吐き出し、本来の自分を取り戻す“心のエステ”

34年の教員経験、20年以上のグループカウンセリング経験を持ち、不登校やいじめ、人間関係の悩みに寄り添う。自宅サロンで心とお肌をケア。「サイコドラマ」で心に刻まれたマイナス感情を解き放ちます