心の奥に隠れた本音を引き出し、関係構築を助ける人間心理のプロ
ハートエステサロン毬穂
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プロフィール
心理カウンセラー ／ 堀川真理プロの一番の強み
悩みを吐き出し、本来の自分を取り戻す“心のエステ”
34年の教員経験、20年以上のグループカウンセリング経験を持ち、不登校やいじめ、人間関係の悩みに寄り添う。自宅サロンで心とお肌をケア。「サイコドラマ」で心に刻まれたマイナス感情を解き放ちます
DATA
- 氏名
- 堀川真理（ほりかわまり）
- 屋号
- ハートエステサロン毬穂
- 事業内容
-
心理カウンセリング
フェイシャルエステ
- 特徴
- 来談者中心療法とは性格を異にし、傾聴→対話→交流分析→サイコドラマ的アプローチで、より即効的なカウンセリングを目指します。ケースワークも得意としており、現実生活に直結することができます。
- 職種
- 心理カウンセラー
- 資格
-
公認心理師
学校心理士
ガイダンスカウンセラー
全日本カウンセリング協議会認定カウンセラー2級
JAFA認定スキンケアスペシャリスト
- 住所
-
〒950-2027
新潟県 新潟市西区小新大通1-7-28
- 営業時間
- 9：00～16：00
- 定休日
- 月曜日
- ホームページ
- https://mariho814.com/
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ハートエステサロン毬穂
担当堀川真理（ほりかわまり）