個人住宅を対象に、エアコンの取り付けや交換、換気システム、コンセントやスイッチの設置や不具合の修理にいたるまで幅広く施工。顧客ニーズにも臨機応変に対応。家の電気に関する悩みを気軽に相談できます。

資格

産業廃棄物収集運搬業許可

登録電気工事業者

第二種電気工事士

認定電気工事従事者

一般建築物石綿含有建材調査者講習修了

古物商許可