細やかなサポートで電気に関する多様なニーズに答える
個人住宅を対象に、エアコンの取り付けや交換、換気システム、コンセントやスイッチの設置や不具合の修理にいたるまで幅広く施工。顧客ニーズにも臨機応変に対応。家の電気に関する悩みを気軽に相談できます。
マイベストプロ・インタビュー
困ったときに気軽に相談できる、身近で頼れる「街の電気屋さん」を目指して活動
家の電気周りを気軽に相談できる電気工事のプロ
マイベストプロ新潟による取材記事
資格
産業廃棄物収集運搬業許可
登録電気工事業者
第二種電気工事士
認定電気工事従事者
一般建築物石綿含有建材調査者講習修了
古物商許可
事業者情報
- 氏名
- 別所直弥（べっしょなおや）
- 職種
-
電気工事
電気工事
- 会社名
- DENKUU
- 事業内容
- 個人向け電気工事サービス
- 住所
-
〒950-0208
新潟県新潟市江南区横越中央6-2-23
- 受付時間
- 電話受付 9:00～17:00
- ホームページ
- https://denkuu-niigata.com/
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