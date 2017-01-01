結婚相談所 ／ 藤原敬子プロの一番の強み

好感の持てる話し方やスマートな接し方を伝授し、成婚に導きます

「人生をともに歩むパートナーが欲しい」「価値観の合う人と結婚したい」。結婚相談所なこうど小町は結婚したい方の思いに寄り添いサポートします。2017年、2019年、2022年に日本仲人協会優秀賞を受賞。