結婚を希望する方々を、成功報酬制で成婚に導く仲人
結婚相談所なこうど小町
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プロフィール
結婚相談所 ／ 藤原敬子プロの一番の強み
好感の持てる話し方やスマートな接し方を伝授し、成婚に導きます
「人生をともに歩むパートナーが欲しい」「価値観の合う人と結婚したい」。結婚相談所なこうど小町は結婚したい方の思いに寄り添いサポートします。2017年、2019年、2022年に日本仲人協会優秀賞を受賞。
DATA
- 氏名
- 藤原敬子（ふじわらけいこ）
- 会社名
- 結婚相談所なこうど小町
- 事業内容
- お相手探し、お見合い、交際、結婚のプロデュース
- 職種
- 結婚相談所
- 資格
-
仲人士
一般財団法人日本能力開発推進協会 婚活アドバイザー
日本和装協会 和装プロデューサー
- 住所
-
〒634-0804
奈良県 橿原市内膳町4-4-8 林ビル3階
- 営業時間
-
10:00～17:00
(ただし会員の状況に応じて時間外も臨機応変に対応いたします)
- 定休日
- 月曜、火曜(定休日も臨機応変に対応)
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結婚相談所なこうど小町
担当藤原敬子（ふじわらけいこ）