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藤原敬子

結婚を希望する方々を、成功報酬制で成婚に導く仲人

藤原敬子（ふじわらけいこ） ／ 結婚相談所

結婚相談所なこうど小町

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070-2316-3030

プロフィール

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結婚相談所 ／ 藤原敬子プロの一番の強み

好感の持てる話し方やスマートな接し方を伝授し、成婚に導きます

「人生をともに歩むパートナーが欲しい」「価値観の合う人と結婚したい」。結婚相談所なこうど小町は結婚したい方の思いに寄り添いサポートします。2017年、2019年、2022年に日本仲人協会優秀賞を受賞。

DATA

氏名
藤原敬子（ふじわらけいこ）
会社名
結婚相談所なこうど小町
事業内容
お相手探し、お見合い、交際、結婚のプロデュース
職種
結婚相談所
資格
仲人士
一般財団法人日本能力開発推進協会 婚活アドバイザー
日本和装協会 和装プロデューサー
住所
〒634-0804
奈良県 橿原市内膳町4-4-8 林ビル3階
電話
070-2316-3030
営業時間
10:00～17:00
(ただし会員の状況に応じて時間外も臨機応変に対応いたします)
定休日
月曜、火曜(定休日も臨機応変に対応)
ホームページ
https://nakoudo-komachi.jimdofree.com/
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