抜群のリーダーシップとチームワークで信頼を集める建設のプロ
株式会社ニバリキ
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プロフィール
建設業 ／ 浅岡礼治プロの一番の強み
集人力
抜群のリーダーシップでスキルのある人材を確保。それぞれの現場に最適なチーム編成で臨み、クライアントの要望に応える。
実績
平成18年5月株式会社ニバリキ設立、現在まで多くの大手企業の工事を担当。
三菱重工業株式会社、株式会社名村造船所、株式会社大島造船所、九州電力川内原子力発電所、三井造船株式会社、新日本製鉄株式会社、旭化成株式会社、株式会社神戸製鋼所、電源開発株式会社など。
DATA
- 氏名
- 浅岡礼治（あさおかれいじ）
- 会社名
- 株式会社ニバリキ
- 事業内容
- 建設業を主体として、海洋資源の再生・開発にも取り組んでいます
- 専門分野
-
■ 機械器具設置工事業
■ 造船所・造船製品製造・各作業
■ 船内配管工事（アーク溶接。CO2溶接・ガス切断作業・各種製品取付・溶接全般）
■ 各発電所定期修理工事・補助作業
■ プラント関係メンテナンス・補助
■ 足場組立・解体各作業
■ STOP!磯焼け
■ 21世紀の水環境と地球環境を創造する豊かな海の森づくり
■ 植食性魚類／未利用水産資源の商品化
■ 海洋藻場再生ブロックの製造
■ 農地土地改良ブロックの製造（農作物及び観葉植物等の生育促進剤）
- 特徴
-
各種資格取得者数の多さを誇っています。
職長教育：15名、玉掛技能：24名、ガス溶接：20名、フォークリフト：9名、アーク溶接特別：24名、クレーン運転：1名、5t未満クレーン：12名、酸欠：7名、研削砥石：21名、足場解体組み立て：14名、高所作業車：11名、有機溶剤主任者：1名、酸欠作業主任者：1名、床上操作式クレーン：1名
2級土木施工管理技士：2名、2級管工事施工管理技士：1名
- 職種
- 建設業
- 住所
-
〒852-8003
長崎県 長崎市旭町27-26
- 電話
-
095-801-2131
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- ホームページ
- https://www.nibariki.net/
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