プロフィール

実績

平成18年5月株式会社ニバリキ設立、現在まで多くの大手企業の工事を担当。

三菱重工業株式会社、株式会社名村造船所、株式会社大島造船所、九州電力川内原子力発電所、三井造船株式会社、新日本製鉄株式会社、旭化成株式会社、株式会社神戸製鋼所、電源開発株式会社など。

