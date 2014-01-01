お客さまの困りごとを解決し、付加価値を提供するお掃除のプロ
おそうじ本舗佐久中込店
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お問い合わせ
- 0267-85-1033
プロフィール
清掃業 ／ 吉田浩プロの一番の強み
困りごとを解決し、付加価値と感動を提供するサービスを提供
単に技術を提供するだけでなく、お客さまの困りごとをヒアリングしたうえでそれを解決に近づけるためのサービスを提供。「きれいになった」の先にある付加価値と感動をお客さまに届けることができる。
経歴
2014年01月（H26) 一般社団法人 日本DIY協会 資格認定 登録番号130079
2014年11月（H26) おそうじ本舗 FC加盟
2015年01月（H27) 長野県佐久市原 貸店舗にて「おそうじ本舗 佐久中込店」創業。ハウスクリーニング（個人宅・アパート・マンション・別荘・オフィス清掃・店舗・ビルメンテナンス）を主体に内装、大工、塗装、表具（畳、障子、襖）事業取組開始
2016年02月（H28) おそうじ本舗FC全国大会にて特別賞受賞
2016年08月（H28) 清掃スタッフ教育・組織化 取組開始
2017年04月（H29) 佐久商工会議所青年部加入
2018年02月（H30) おそうじ本舗FC全国大会にて加盟店事例発表「HPとブログのチカラ」
2018年06月（H30) 法人化し、社名を「株式会社ヨシダクリエイト」とする
2019年11月（R01) 長野県佐久市原546-14へ新店舗移転
2020年04月（R02) 「PaPa cleaner」（パパクリーナー/ アルカリ電解水）の販売を開始
2020年05月（R02) 野沢原町振興会加入
DATA
- 氏名
- 吉田浩（よしだひろし）
- 店名
- おそうじ本舗佐久中込店
- 事業内容
-
■ ハウスクリーニング
■ 内装修繕業務
■ 商品販売（？ヨシダクリエイト）
■ 内装修繕事業の講習
- 特徴
-
● お客さまの困りごとを解決するハウスクリーニング
● 付加価値を提供する内装修繕や小工事
- 職種
- 清掃業
- 資格
-
◆ DIYアドバイザー（㈳日本DIY協会）
◆ DIY学習指導員（㈳日本通信教育振興協会）
◆ 家屋工事技師（JAIS㈳・JAD㈳）
◆ 毒物劇物取扱者
- 住所
-
〒385-0052
長野県 佐久市原546-14
- 電話
-
0267-85-1033
- 営業時間
- 8:30～19:30
- 定休日
- 年中無休
- 料金
-
◆換気扇クリーニング 15,000円〜/1台
◆キッチンクリーニング 16,500円〜/1式
◆エアコンクリーニング（壁掛けタイプ）11,000円〜/1台
◆浴室クリーニング 15,000円〜/1式
◆フローリングクリーニング（洗浄ワックス10帖未満一律） 12,000円〜
◆カーペットクリーニング（カーペット10帖未満一律） 15,000円〜
◆ガラス・サッシクリーニング（10㎡未満一律） 10,000円〜
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おそうじ本舗佐久中込店
担当吉田浩（よしだひろし）