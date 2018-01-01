プロフィール

セールスマンに必要な交渉術を向上させます。営業に関する社内研修全般に定評あり。新規事業立ち上げの際の営業支援ツールやトーク制作、女性起企業家のブラッシュアップも得意とします。

経歴

・長野県長野市生まれ

・都内の大学を卒業後、長野市内の教育系出版社で営業を経験

・結婚後、ソフトバンク関連企業の教育事業部で全国1,200人のトップの営業マンとなる

（年間売上3憶6千万、トップセールス16回表彰）

富山営業所所長、名古屋支店支店長、新潟支社支社長、長野支社支社長を歴任し、

330人の営業マネージメントと人材育成に携わる

・25年以上の会社員経験を生かし、2018年4月起業

