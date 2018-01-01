実績に裏づけされた営業、交渉技術コンサルのプロ
ワタシイズム
プロフィール
営業コンサルタント ／ 中嶋幸子プロの一番の強み
トップセールスウーマンが確かな営業力を社員研修で伝授
セールスマンに必要な交渉術を向上させます。営業に関する社内研修全般に定評あり。新規事業立ち上げの際の営業支援ツールやトーク制作、女性起企業家のブラッシュアップも得意とします。
経歴
・長野県長野市生まれ
・都内の大学を卒業後、長野市内の教育系出版社で営業を経験
・結婚後、ソフトバンク関連企業の教育事業部で全国1,200人のトップの営業マンとなる
（年間売上3憶6千万、トップセールス16回表彰）
富山営業所所長、名古屋支店支店長、新潟支社支社長、長野支社支社長を歴任し、
330人の営業マネージメントと人材育成に携わる
・25年以上の会社員経験を生かし、2018年4月起業
実績
2016年：一般社団法人日本パーソナルブランド協会主催「セミナーコンテスト」長野大会優勝
＜起業家応援イベント実績＞
2018年：長野市ホテル国際21にて「ワタシイズム」の、起業家応援プロジェクト「シンデレラの休日」イベントを開催。その後、北信中信の有名ホテルやブライダル施設にて、多数開催。
2019年：イベント開催エリアを富山県・新潟県に拡大し、全国展開をスタートさせた。
＜セミナー講師実績＞
以下のセミナータイトルで県内企業の社内研修やセミナーを多数開催
「もう一度会いたくなるコンシュルジュ」「忘れられない自己紹介法」
「契約率アップの魔法の言葉」「トップセールスの交渉術」「成功の法則はここにある」など
DATA
- 氏名
- 中嶋幸子（なかじまさちこ）
- 屋号
- ワタシイズム
- 事業内容
-
■ 営業コンサルタント（マーケティング、営業ツール、トーク作成、同行など営業全般）
■ 営業関連のセミナー講師
■ 企画立案、会場交渉、集客、司会などイベントプロデュース全般
- 専門分野
- 新規立ち上げ、OFF JTなど法人向け営業コンサルタント
- 特徴
- 法人向け営業コンサルティングは長野県を中心。起業家応援プロジェクト「シンデレラの休日」は全国展開しています。
- 職種
- 営業コンサルタント
- 資格
- 交渉アナリスト（特定非営利活動法人 日本交渉協会）
- 住所
-
〒389-0806
長野県 千曲市磯部44-8
- 電話
-
026-275-2218
- 受付時間
- 10時～16時
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- http://watashiism.com/
- 主な取引先
- (株)長野放送、善光寺大勧進、ホテル国際21グループ、東洋観光事業(株)ホテルブエナビスタ、ベルヴィ信州(株)上田玉姫殿 (株)エナキス、BBTホテルグルーブ、テイクオブギブニーズ、(株)ビップ、(株)Euro Japan Avantage、(合)Y.M SERVICE、(株)長野生活情報センターなど。県内外のハイクラスホテル・イベント会場・ブライダル施設との取引多数
- 携帯電話
- 090-8326-8629
- 料金
-
●個人向けコンサルティング（4ヶ月～）、15万円～
●「シンデレラの休日」年会費2万円、出店料金3000円～
●企業向けセミナー講師、2時間5万円～
●法人向けコンサルティング 応相談
※オプションで手相・人相・姓名鑑定できます
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ワタシイズム
担当中嶋幸子（なかじまさちこ）