栄養学に基づく食事管理を行うパーソナルトレーニングのプロ
Personal Gym I'm
- お電話での
お問い合わせ
- 090-4161-9637
プロフィール
パーソナルトレーナー ／ 佐々木駿プロの一番の強み
科学的根拠のある食事指導で健康なダイエットをサポート
数多くの栄養学に関する学術論文を参考とし、先進の研究結果も取り入れた食事管理を行うパーソナルトレーニングジム。マシントレーニングや自重トレーニングも併用し、健康的なダイエットを目指す。
DATA
- 氏名
- 佐々木駿（ささきしゅん）
- 会社名
- Personal Gym I'm
- 事業内容
- パーソナルトレーニングジム
- 職種
- パーソナルトレーナー
- 資格
-
NSCA認定パーソナルトレーナー
日本タイ古式マッサージ協会プロフェッショナルセラピスト
- 住所
-
〒399-0036
長野県 松本市村井町南3-14-6
- 営業時間
- 9：00〜22：00
- 定休日
- 日曜
- ホームページ
- https://im-matsumoto.com/
佐々木駿プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
Personal Gym I'm
担当佐々木駿（ささきしゅん）