磨き抜かれた技術で日本のものづくりを支えるプロ
有限会社MEC
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プロフィール
藤原均プロの一番の強み
機械の修理やメンテナンスなど現場のお困りごとに迅速に対応
長年培った知識と技術を集結し、機械と向き合いながら人の手によって正確に擦り合わせていくことでミクロン単位の機械精度が得られます。スピーディーにお客さまの満足度の高いサービスを提供します。
経歴
昭和43年3月：岡谷工業高校電気科卒業
43年4月：オリンパス光学工業㈱入社
平成11年3月：オリンパス光学工業㈱退社
11年8月：MEC設立
17年4月：法人化 （有）MEC
実績
顧客数24社
DATA
- 氏名
- 藤原均（ふじはらひとし）
- 会社名
- 有限会社MEC
- 事業内容
- ■ 機械・設備の修理、メンテナンス
- 資格
-
国家検定
◆ 特級仕上げ技能士
◆ 一級機械技能士（精密器具製作作業）
◆ 一級仕上げ技能士（機械組立仕上げ作業）
産業能率大学認定
◆ 二級生産士
- 住所
-
〒394-0011
長野県 岡谷市長地御所1-8-36-1
- 電話
-
0266-26-7878
- 営業時間
- 8：30～17：00
- 定休日
- 土 日 祝日 GW 夏期 年末年始
- ホームページ
- https://www.m-e-c-pro.com/
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担当藤原均（ふじはらひとし）