藤原均プロの一番の強み

機械の修理やメンテナンスなど現場のお困りごとに迅速に対応

長年培った知識と技術を集結し、機械と向き合いながら人の手によって正確に擦り合わせていくことでミクロン単位の機械精度が得られます。スピーディーにお客さまの満足度の高いサービスを提供します。