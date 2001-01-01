自然を愛し古民家再生の技術を現代の木造建築に生かすプロ
有限会社 安藤建築設計工房
プロフィール
1級建築士 ／ 安藤政英プロの一番の強み
環境に配慮した自然素材を使う木組みの家づくりに強み
美しくたくましい日本の古民家から学んだ技術を木造建築に応用。国産材(自然素材)を活用し、省エネルギーで木のぬくもりを生かした“パッシブデザイン住宅”を設計します。
経歴
岐阜県羽島市生まれ
1974年：工業高校建築科卒業後地元の建設会社で現場監督として働く
1987年：長野県朝日村に移住し松本技術専門校(長野県)木工科入学
1990年：降幡建築設計事務所入社
2001年：安藤建築設計工房を上田市に開設
2005年：法人化
実績
ウェブサイトに実例を多数掲載中
＜受賞歴＞
2003年：上田市都市景観賞
2005年：上田市都市景観賞
2007年：上田市都市景観賞
2007年：長岡市景観行為優良賞 江口だんご
2009年：高山市都市景観賞 奥飛騨温泉郷 郷夢の宿山ぼうし
2009年：第26回住まいのリフォームコンクール
2011年：長野市都市景観賞 上高田保育園
2013年：栃木県マロニエ建築優良賞 三島屋商店
2014年：軽井沢緑の景観特別賞
DATA
- 氏名
- 安藤政英（あんどうまさひで）
- 事務所名
- 有限会社 安藤建築設計工房
- 事業内容
-
■ 新築、移築、古民家再生など、建築全般の設計監理
■ 住宅・別荘の設計監理リフォーム・リノベーション
■ 旅館、居酒屋、レストラン、洋和菓子店など商業建築
■ 保育園、幼稚園、医院など福祉施設
■ 造り付け家具、キッチン、植栽造園などインテリア、エクステリア全般
■ 木のうつわ製作販売
- 専門分野
- 主に木造を主体とした建築全般の設計監理
- 職種
- 1級建築士
- 資格
-
【許可・登録】
1級建築士登録 245251号
事務所登録 (上小)C第06201号
暮らし省エネマイスター認定者
一般社団法人エコハウス研究会会員
- 住所
-
〒386-1436
長野県 上田市前山384-3
- 電話
-
0268-39-5963
- 営業時間
- 9時～21時
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://ando-sekkei.com
- 加入団体
-
新建築家技術者集団
公益社団法人 長野県建築士会 正会員
公益社団法人 日本建築家協会 正会員
一般社団法人 エコハウス研究会
一般社団法人 木造施設協議会 登録設計事務所
NPO木の建築フォラム 正会員
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有限会社 安藤建築設計工房
担当安藤政英（あんどうまさひで）