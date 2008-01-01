一人一人の健康の悩みに寄り添う調剤と漢方薬のプロ
株式会社高尾薬舗（まなべる薬局グループ）
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プロフィール
薬剤師 ／ 實宗丈浩プロの一番の強み
地域の身近な相談相手として、漢方薬などのカウンセリングを重視
宮崎市内で5店舗を展開する調剤薬局で、処方せんだけでなく、幅広い健康相談に対応。薬剤師として26年の経験と、漢方薬の知識をもとに、一人一人に合わせたアドバイスで健康づくりをサポートします。
経歴
病院薬剤部、調剤薬局を経て
2015年「株式会社高尾薬舗」（2008年設立）に入社。
まなび野の「まなべる薬局」で、薬剤師として勤務。
DATA
- 氏名
- 實宗丈浩（さむねたけひろ）
- 会社名
- 株式会社高尾薬舗（まなべる薬局グループ）
- 事業内容
-
・調剤薬局
・医療品・医薬品の販売・相談
- 職種
- 薬剤師
- 資格
- 薬剤師
- 住所
-
〒880-0951
宮崎県 宮崎市大塚町宮田2844（本社、知恵所）
- 電話
-
0985-78-5224
（本社）
- 営業時間
- 平日＝8:30〜18:00、土曜＝8:30〜12:30（知恵所）
- 定休日
- 日曜日、祝日
- ホームページ
- http://www.takaoyakuho.jp/
- 店舗一覧
-
・まなべる薬局 知恵所：宮崎県宮崎市大塚町宮田2844
TEL：0985-78-0786
・まなべる薬局：宮崎県宮崎市まなび野2丁目37-8
TEL：0985-67-6755
・まなべる薬局 加納バイパス店：宮崎県宮崎市大字恒久5914−5
TEL：0985-77-4189
・まなべる薬局 曽井城下店：宮崎県宮崎市大字恒久6009-1
TEL：0985-72-3789
・まなべる薬局 しんびゅう店：宮崎県宮崎市新別府町土田582-3
TEL：0985-72-3789
- YouTubeチャンネル
-
「まなべるチャンネル」
https://www.youtube.com/channel/UCSl9-cRawJXg9FQNWXqRVGQ/videos?view=0&sort=p
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