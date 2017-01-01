プロフィール

本体価格や年代に関わらず、電池やベルト交換ほか、オーバーホール、アンティーク時計の修理など、お客さま一人ひとりの思い出が詰まった腕時計の修理を行います。3Dプリンター等を活用したパーツ再生にも強み。

経歴

1983年生まれ。愛媛県出身。宇和高等学校～熊本の大学へ進学。地元愛媛県の菓子メーカーに就職し、3年目で時計修理の道へ転職。岡山県にある修理店や香川県のアンティーク店にて7年修行し、時計修理技能士1級の資格を取得。JCADによる3Dデータデザイン技術も習得後、縁あって宮崎県内の企業に就職。2017年10月、宮崎市広島通りに『マイロ ウォッチアンドリペア』をオープン。国産、舶来、アナログ、デジタル、また他店やネットショップで購入されたもの問わず、気軽に持ち込み可＆相談を受けるほか、一部時計販売も行っています。

