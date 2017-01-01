アンティークから新型まで時計の修復・修繕を手掛ける修理のプロ
時計修理工房 MAYRO WATCH&REPAIR（マイロ ウォッチアンドリペア）
- お電話での
お問い合わせ
- 0985-40-1614
プロフィール
時計修理士 ／ 福井雄士プロの一番の強み
国産時計～舶来アンティーク時計まで修理修繕できるのが強み
本体価格や年代に関わらず、電池やベルト交換ほか、オーバーホール、アンティーク時計の修理など、お客さま一人ひとりの思い出が詰まった腕時計の修理を行います。3Dプリンター等を活用したパーツ再生にも強み。
経歴
1983年生まれ。愛媛県出身。宇和高等学校～熊本の大学へ進学。地元愛媛県の菓子メーカーに就職し、3年目で時計修理の道へ転職。岡山県にある修理店や香川県のアンティーク店にて7年修行し、時計修理技能士1級の資格を取得。JCADによる3Dデータデザイン技術も習得後、縁あって宮崎県内の企業に就職。2017年10月、宮崎市広島通りに『マイロ ウォッチアンドリペア』をオープン。国産、舶来、アナログ、デジタル、また他店やネットショップで購入されたもの問わず、気軽に持ち込み可＆相談を受けるほか、一部時計販売も行っています。
DATA
- 氏名
- 福井雄士（ふくいゆうじ）
- 店名
- 時計修理工房 MAYRO WATCH&REPAIR（マイロ ウォッチアンドリペア）
- 事業内容
-
■ 時計修理
■ オーバーホール
■ ベルト・電池交換
- 特徴
- アンティーク時計の修理を得意としております。3Dプリンターを使用した部品の復元も可能です。
- 職種
- 時計修理士
- 資格
- ◆ 一級時計修理技能士
- 住所
-
〒880-0806
宮崎県 宮崎市広島2-5-23 103
- 電話
-
0985-40-1614
- 営業時間
- 11：00～19：00
- 定休日
- 日
- ホームページ
- https://mayro.biz/
- 料金
-
◆オーバーホール／国産12,000円～、舶来その他21,000円～
◆電池交換800円～／ベルト交換（ナイロン）1,000円～、（革）2,500円～
- 故障・水没など
- ◆早めの処置が必要です。まずはお電話ください。
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時計修理工房 MAYRO WATCH&REPAIR（マイロ ウォッチアンドリペア）
担当福井雄士（ふくいゆうじ）