「顧客の要望以上」を追求する電気工事のプロ
株式会社協同電設
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プロフィール
電気工事士 ／ 横山義和プロの一番の強み
施工品質に妥協せず、顧客が求める以上のものを提供する
顧客の要望を満たすことは当然です。プロであれば、顧客自身が考慮していない要素を把握したうえで何が最適かを真剣に考える必要があります。すべての現場で、一切の妥協なくそれを実践することを心掛けています。
DATA
- 氏名
- 横山義和（よこやまよしかず）
- 会社名
- 株式会社協同電設
- 事業内容
-
・一般電気工事（住宅リフォーム、店舗改修など）
・防災用直流電源蓄電池更新
・商業ビル、オフィスビル施設の電気設備工事
・受変電設備、照明器具、機器電源、コンセントの設置工事
・各種弱電設備、防災設備の設置工事
- 職種
- 電気工事士
- 資格
-
第一種電気工事士
監理技術者
- 住所
-
〒880-0925
宮崎県 宮崎市大字本郷北方2584番地1
- 電話
-
0985-53-2421
- 営業時間
- 平日8:00〜17:00
- 定休日
- 土日・祝
- ホームページ
- https://kyododensetu.com/
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担当横山義和（よこやまよしかず）