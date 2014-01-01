施工品質とお客さま満足度にこだわるエクステリアのプロ
エクステリア・プロ 宮崎店
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プロフィール
エクステリアの施工販売 ／ 浅尾豊プロの一番の強み
累計施工件数3000件以上を誇り、高い技術力に自信
大小リフォーム工事施工実績が3000件以上と、豊富な実績があります。施工品質を追求し、仕上がりを左右する技術力だけでなく、現場でのきめ細やかな対応も、満足度の高さにつながっています。
経歴
住宅資材メーカーで30年勤務
2014年 「エクステリア・プロ 宮崎店」開業
実績
累計施工件数3000件以上（2022年6月時点）
2015年LIXILメンバーズコンテスト 敢闘賞
2016年エクステリア・プロショップ対抗コンテスト上期、下期総合1位
2017年エクステリア・プロショップ対抗コンテスト上期、下期総合1位
2018年エクステリア・プロショップ対抗コンテスト上期、下期総合1位
2019年エクステリア・プロショップ対抗コンテスト上期、下期総合1位
2020年エクステリア・プロショップ対抗コンテスト上期、下期総合1位
2021年エクステリア・プロショップ対抗コンテスト上期、下期総合1位
LIXIL主催「秋のリフォームコンテスト2019」九州エリア2位
LIXIL主催「秋のリフォームコンテスト2021」全国2位、九州エリア1位
DATA
- 氏名
- 浅尾豊（あさおゆたか）
- 店名
- エクステリア・プロ 宮崎店
- 事業内容
-
エクステリアの販売・施工
主な取扱商品：カーポート、テラス囲い、サンルーム、フェンス、ウッドデッキ、テラスなど
- 職種
- エクステリアの施工販売
- 住所
-
〒880-0853
宮崎県 宮崎市中西町163-3 アサイ・ラムビル1F
- 電話
-
0120-111-416
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 水曜日
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担当浅尾豊（あさおゆたか）