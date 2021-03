プロフィール

経歴

神奈川県横浜市出身。

3歳より根本美香、ダニエル・レヴァンス、セルジュ・ステファンスキー、ロイ・トヴァイアス、ピーター・ブロイヤー、デイヴィット・ハワードなどに師事。

1985年、ユニバーサル・バレエ団に最年少16歳でオーディションに合格、高校卒業後正式に同バレエ団に入団。

1990年、香港バレエ団にソリストとして移籍。

1991年よりオーストリア・ザルツブルク州立劇場バレエ団にソリストとして入団、オーストリア・ドイツ・スイス・フランス・イタリア・スペイン等ヨーロッパ各地で踊る。

1996年帰国

1997年より 新国立劇場バレエ団にソリストとして契約、同年 仙台市にてSoki Ballet International を開校。

1999年 仙台市泉区 泉パークタウン寺岡にてバレエ専門のスタジオをOPEN。仙台に拠点を移し、本格的な指導を始める。

2007年(社)日本バレエ協会第18回全日本バレエコンクールにおいて、アンシェヌマン・ジュニア/シニア男子の振付を担当。

2010/11年/16年/17年(社)日本バレエ協会九州北支部バレエコンクールの審査員、及びアンシェヌマン女子/男子の振付を担当。

2012年、薄井憲二氏の推薦により、第25回ヴァルナ国際バレエコンクールの日本人審査員を務める。

2013年より オールジャパンバレエユニオン レギュラー審査員。

2014年より Japan Ballet Compettition レギュラー審査員。

2016年、韓国国際バレエコンクール審査員を務める。

2017年より カナン国際バレエコンクール(香港、マレーシア、インドネシア、台湾) レギュラー審査員。

2018年、オランダ国立バレエ学校にて指導。チュラビスタバレエ(アメリカ・サンディエゴ)にて「グランデフィレ」を振付。YAGP2019日本予選にて振付作品「Romance」コンテンポラリージュニア部門第1位受賞。

2019年よりKirov Academy of Ballet of Washington DCのスカラシップコーディネート及び指導を始める。同年よりart ballet intensive講師。

2020年 マイアミ国際バレエコンクール審査員。

Kirov Academy of Ballet of Washington DC Summer Intensive 及び Virtual Ballet Program 年間講師。

Vladimir Issaev School of Classical Ballet 特別講師。

Asia Ballet Academy 特別講師。

Pei School of Dance 特別講師。

Chula Vista Ballet 特別講師。