リフォームから住宅ローンの相談まで、住宅を総合的にサポート
戸建て住宅を中心に、アパートやマンション、商業施設など、建物に関する幅広い悩みに対応。「家のかかりつけ医」として、リフォームから住宅ローンの相談まで、顧客のニーズに全面的に応え、解決策を提供します。
マイベストプロ・インタビュー
家のことで困ったら気軽に相談できる、「かかりつけ医」のような存在を目指して活動
光熱費削減のアドバイスまで対応する住宅リフォームのプロ
マイベストプロ宮城による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 鈴木雄大（すずきゆうだい）
- 職種
-
営業・施工管理
営業・施工管理
- 会社名
- 株式会社Re House
- 事業内容
- リフォーム工事・管理・施工
住宅設備販売・太陽光発電・蓄電池・オール電化
住宅ローンコンサルティング
- 住所
-
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町一丁目5番28号カーニープレイス仙台駅前通603
- 営業時間
- 9:00～18:00
- ホームページ
- https://re-house-renovation.com/
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