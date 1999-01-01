高齢者の人生を支える福祉のプロ
社会福祉法人 一視同仁会
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プロフィール
遠藤早苗プロの一番の強み
利用者様が生きがいを感じられるよう施設充実と職員研鑽に努める
入居者様の人生の最後の時間を幸せに過ごしていただくために、看取りのその時までその方の希望や要望を聞き出して、丁寧に支援するケアを行います。
DATA
- 氏名
- 遠藤早苗（えんどうさなえ）
- 会社名
- 社会福祉法人 一視同仁会
- 事業内容
-
地域密着型介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム花水木」
短期入所生活介護「ショートステイ花水木」
通所介護「花水木介護センター」
訪問介護「花水木介護センター」
居宅介護支援「居宅介護支援センター花水木」
地域包括支援センター「石巻市河南地域包括支援センター」
ホームページ https://hanamizuki1999.com/
住所 〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字八幡前15番
電話 0225-86-5088
法人関連事業
通所介護「花水木デイサービスセンターもとまち」
ホームページ http://day-motomachi.com/
住所 〒986-0822 宮城県石巻市中央1丁目14番5号
電話 0225-25-6258
複合福祉施設この花
サービス付き高齢者向け住宅「サービス付き高齢者向け住宅この花」
訪問介護「ヘルパーステーションこの花」
地域公益活動「ブックカフェゆっくり堂」
ホームページ http://konohana2015.com/
住所 〒012-0105 秋田県湯沢市川連町字久保7番地2
電話 0183-55-8905
●ホームページ https://hanamizuki1999.com/
●住所 〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字八幡前15番
●電話 0225-86-5088（代）
●受付時間 8:20～17:20（法人本部）
●定休日 土・日・祝日（法人本部）
- 住所
-
〒986-1111
宮城県 石巻市鹿又字八幡前15番
- 電話
-
0225-86-5088
- 受付時間
- 8:20～17:20（法人本部）
- 定休日
- 土・日・祝日（法人本部）
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- https://hanamizuki1999.com/
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担当遠藤早苗（えんどうさなえ）