会社の成長を手助けする労務のプロ
KOMACHI労務事務所
プロフィール
社会保険労務士 ／ 宮崎秀一郎プロの一番の強み
助成金をきっかけとした労務の整理
助成金をきっかけに就業規則などの労務を整え、「人が集まる会社」への成長をお手伝いします。
経歴
宮城県仙台市生まれ。東北福祉大学卒業後、市内飲食店にてマネジャー職として勤務。平成26年社会保険労務士法人に入社し、平成29年社会保険労務士資格取得。
平成31年にKOMACHI労務事務所を開設。
実績
助成金受給総額3,648万円（令和2年実績見込み）
DATA
- 氏名
- 宮崎秀一郎（みやざきしゅういちろう）
- 事務所名
- KOMACHI労務事務所
- 事業内容
-
人事評価制度の構築、運用支援
助成金の申請代行
労働社会保険関係の手続き代行
労務管理コンサルティング
- 専門分野
- 労働社会保険諸法令全般
- 特徴
- 助成金を切り口に労務を整理。専門的アドバイスと徹底した伴走で「人が集まる会社」、「成長を続ける会社」への足掛かりを作ります。
- 職種
- 社会保険労務士
- 資格
- 社会保険労務士
- 住所
-
〒980-0802
宮城県 仙台市青葉区二日町13-26 ネオハイツ勾当台606
- 電話
-
022-707-8965
- 営業時間
- 平日 9：00～18：00
- 定休日
- 土・日、祝日、年末年始、夏季休暇
- ホームページ
- https://komachi-roumu.com/
- 顧問報酬
-
従業員数／月額
1～4人／18,000円
5～9人／27,000円
10～19人／ 36,000円
20～29人／45,000円
30～49人／ 54,000円
50～69人／65,000円
70～99人／80,000円
100人以上／別途協議
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KOMACHI労務事務所
担当宮崎秀一郎（みやざきしゅういちろう）