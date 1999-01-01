プロフィール

経歴

略歴

1957年 山形県川西町生まれ

1980年 弘前大学人文学部経済学科卒業

アルミ建材メーカー入社。営業職に従事

1999年 建材メーカー代理店 仙台支店設立 支店長就任

2001年 建設資材会社 株式会社ウインテクノ設立 代表取締役就任

2017年 事業承継系M＆Aにより第三者に事業売却・譲渡 同社取締役会長就任

2019年 同社取締役退任

2020年 一般社団法人事業承継サポートみやぎ設立。代表理事就任

2022年 宮城大学大学院 事業構想学研究科博士前期課程修了 MPD(事業構想学修士)

