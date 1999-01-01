中小企業の事業承継は待ったなし、スムーズな世代交代へ導くプロ
事業承継サポートみやぎ
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プロフィール
中小企業の事業承継支援 ／ 齋藤淳一プロの一番の強み
経営者・社員・顧客の幸せのために納得できる事業承継を支援
事業承継という一大事業を、経営者や従業員、顧客、どの立場の利益も損なわない方法を検討。「プレ承継からポスト承継まで」を理念とし、費用面、承継後の事業運営といったさまざまな課題を支援します。
経歴
略歴
1957年 山形県川西町生まれ
1980年 弘前大学人文学部経済学科卒業
アルミ建材メーカー入社。営業職に従事
1999年 建材メーカー代理店 仙台支店設立 支店長就任
2001年 建設資材会社 株式会社ウインテクノ設立 代表取締役就任
2017年 事業承継系M＆Aにより第三者に事業売却・譲渡 同社取締役会長就任
2019年 同社取締役退任
2020年 一般社団法人事業承継サポートみやぎ設立。代表理事就任
2022年 宮城大学大学院 事業構想学研究科博士前期課程修了 MPD(事業構想学修士)
DATA
- 氏名
- 齋藤淳一（さいとうじゅんいち）
- 事務所名
- 事業承継サポートみやぎ
- 事業内容
-
・中小企業の事業承継の支援：プレ承継
・承継後の新組織の事業計画支援：ポスト承継
・スタートアップ時の創業支援
・事業計画の作成・実施支援
・経営分析、調査、相談
- 職種
- 中小企業の事業承継支援
- 住所
-
〒981-3122
宮城県 仙台市泉区加茂5-10-1
- 営業時間
- 9：00～17：00
- 定休日
- 土・日・祝日
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担当齋藤淳一（さいとうじゅんいち）