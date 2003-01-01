プロフィール

教育心理学を駆使した徹底的な学習サポート

経歴

宮城県古川市（現 大崎市）生まれ。東日本大震災での学習支援ボランティアを通して、「教えること」の喜び、楽しさを感じ、教育の道へ。東北大学大学院を修了し、教育心理学を用いた指導方法で、成績爆上げの生徒多数。2020年は、「宮城ぜんけん模試」の県内1位、3位の生徒を輩出した。

