宮城県専門！オンライン授業のプロ
カラフル学舎
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- 0229-91-8188
プロフィール
学習塾講師 ／ 加藤みつるプロの一番の強み
教育心理学を駆使した徹底的な学習サポート
オンラインと通塾の“いいところ”を組み合わせ、ひとりひとりに合わせた学習計画を立案。その遂行による成績アップをお手伝いします。
経歴
宮城県古川市（現 大崎市）生まれ。東日本大震災での学習支援ボランティアを通して、「教えること」の喜び、楽しさを感じ、教育の道へ。東北大学大学院を修了し、教育心理学を用いた指導方法で、成績爆上げの生徒多数。2020年は、「宮城ぜんけん模試」の県内1位、3位の生徒を輩出した。
実績
多数
DATA
- 氏名
- 加藤みつる（かとうみつる）
- 教室名
- カラフル学舎
- 事業内容
- 学習塾、ピアノ教室の運営、教育系ワークショップ、イベントの開催
- 専門分野
- 教育
- 特徴
- 2011年から始めてきたオンライン学習指導のほか、教育心理学、コーチングなどを用いて、生徒たち自らが考える「場」を提供。
- 職種
- 学習塾経営
- 住所
-
〒989-6136
宮城県 大崎市古川米倉字上屋敷3-1
- 電話
-
0229-91-8188
- 営業時間
- 14：00～22：00
- 定休日
- 日曜（ただし、定期テスト直前の日曜日は開校）
- 料金
-
入会金0円キャンペーン中！（「マイベストプロ宮城を見た」で）
通常11,000円の入会金のところ、現在無料！ さらに、体験授業後、そのまま入塾していただけると、初月は授業料金を無料にしています！
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オンライン授業【ジタック】料金
◆オンライン授業特典
①すららコース授業料1ヶ月無料
②個別指導コース1ヶ月半額
③すららor個別指導お申し込みの方は、暗記特訓1ヶ月無料
◆勉強が苦手な子大歓迎！すらら3教科（国数英）と理社暗記がんばるぞコース
小学生 10,800円／月4回（1回60分＋学校の宿題指導30分※対象は小4以上)
中学生 21,850円／月8回（1回120分＋課題管理月4回＋暗記特訓＋自習室使い放題）
中学生学び放題 25,000円／月最大約20回（授業時間無制限＋課題管理月4回＋暗記特訓＋自習室使い放題）
※web会議システムzoom上で指導
※定期テスト前は理社も対応
※カラフル学舎（穂波・中里）へのスクーリング可
※不登校の生徒対応可・対応実績あり
※チャンスフォーチルドレンさんのスタディクーポン利用可
◆1教科なんとかしたい人向け個別指導コース
個別指導（講師1:生徒2）月4回＋暗記特訓＋自習室使い放題
18,000円／月（個別指導1回80分）
◆本気で勉強するって覚悟を決めたけどどうしていいか分からない人向け個別指導コース
個別指導（講師1:生徒2）月4回＋課題管理月4回＋暗記特訓＋自習室使い放題）
25,000円／月（個別指導1回80分）
◆志望校に絶対合格すると決めたもののまだ偏差値が届いていない高3向けコース
個別指導週1回（講師1:生徒2）＋課題管理週1回（高3）＋暗記特訓＋自習室使い放題
32,000円／月（個別指導1回80分）
◆高校数学追加オプション（東北大・難関国公立大・難関私大・医学部医学科コース）
プロ講師or現役東北大生による数学マンツーマン個別指導＋演習指導
18,000円／月＋8回（個別指導週1回60分、週1回演習指導1回100分）
プロ講師or現役東北大生による数学マンツーマン個別指導＋週2回演習指導1回100分）
25,800円／月＋12回（個別指導週1回80分、演習指導週2回）
◆リアル暗記キャンペーン『マジかよ！？3ヶ月で英単語マスターになっちゃったよ俺or私』
暗記特訓のみ（他塾併用可）
9,800円→お試し価格5,000円
※お試しキャンペーン！先着25名2020年12月までお申し込みの方に適用。
【通塾】料金
小学生 週2回／月謝 10,800円
＊小学生は1回60分
中学生 週2回 全教科対応／月謝 21,850円
通い放題 全教科対応／月謝 25,000円
＊中学生は1回120分
＊講習月は、通常の授業料とは別に、春期講習：＋10,000円、夏期講習：＋1ヶ月分、冬期講習：＋15,000円の授業料を納入いただきます。
＊中学3年生は、基本的に全員通い放題のプランを受講していただきます
高校生 週2回 個別指導＋課題管理 25,000円～
＊高校生は1回90分
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担当加藤みつる（かとうみつる）