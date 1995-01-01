フラメンコ講師 ／ 藤井かおるプロの一番の強み

年代やレベルに関係なく誰もが平等に楽しめるフラメンコスタジオ

頭・体・感覚・感情の全てを使い、人生の喜びや悲しみを踊りと音楽で表現するフラメンコ。一人一人に寄り添い、個々の内に秘めた感情を引き出すレッスンを提供。個性を出す体の使い方も細かく丁寧に指導します。