心身のパワーを解き放ち人生を豊かにするフラメンコ指導のプロ
藤井かおるフラメンコスタジオ cincopuentes（シンコプエンテス）
プロフィール
フラメンコ講師 ／ 藤井かおるプロの一番の強み
年代やレベルに関係なく誰もが平等に楽しめるフラメンコスタジオ
頭・体・感覚・感情の全てを使い、人生の喜びや悲しみを踊りと音楽で表現するフラメンコ。一人一人に寄り添い、個々の内に秘めた感情を引き出すレッスンを提供。個性を出す体の使い方も細かく丁寧に指導します。
経歴
宮城県仙台市出身
藤井かおるフラメンコスタジオ cincopuentes（シンコプエンテス）代表・フラメンコ講師
1995年 小島章司フラメンコ舞踊研究所「エストゥディオ・コジマ」入所
2001年 スペインのセビージャに留学。イニエスタ・コルテス氏、パストーラ・ガルバン氏など世界的フラメンコダンサーに師事。帰国後、国内のフェスティバルやライブに多数出演
2004年 仙台市にフラメンコスタジオ開設。フラメンコ文化の普及、生徒の育成に力を入れる
実績
主な出演歴
2003年 第2回CAFフラメンココンクール ファイナリスト選出
2005年 Zepp Sendaiにて初のプロデュース公演「Invierno Flamenco」開催
2009年 2回目のプロデュース公演「Fragancia」を開催
2014年 日西友好フラメンコフェスティバル／慶長遣欧使節出帆400年記念事業 「スペインフェスティバル」参加
2017年 日本・スペイン文化交流フェスティバル2017出演 他多数
DATA
- 氏名
- 藤井かおる（ふじいかおる）
- 教室名
- 藤井かおるフラメンコスタジオ cincopuentes（シンコプエンテス）
- 事業内容
-
●フラメンコ指導
●フラメンコ公演主催
●フラメンコ公演出演
- 職種
- フラメンコ講師
- 住所
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〒980-0065
宮城県 仙台市青葉区土樋1丁目1-7 五橋ニューレジデンス101
- 受付時間
- 問い合わせフォームより随時受付
- 定休日
- 日曜・月曜 ※臨時休業あり
- ホームページ
- https://cincopuentes.com/