プロフィール

経歴

昭和43年 三重県伊賀市生まれ

平成1年 日本碍子株式会社入社。地下鉄、高速道路などの騒音防止設計担当。



平成11年 金谷建設株式会社入社。一般住宅、鉄骨建物の設計担当のほか、公共工事の現場代理人経験多数（学校大規模改修、障がい者授産施設新築などを担当）。



平成23年 ヴァイス建築事務所を設立。一般住宅、鉄骨建物の設計及び福祉施設の設計。小規模多機能施設改修設計監理、RC建物のディサービスセンターへの改修設計監理など。



平成28年 ゆうけい建築事務所に社名変更。

