安心快適で長持ちする家づくりのプロ
ゆうけい建築事務所
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プロフィール
一級建築士 ／ 金谷英樹プロの一番の強み
地震に強くライフスタイルに合った心地よい住まいを提案
豊富な経験で、幅広い住まいづくりに対応。木造建築を得意とし、無駄のない設計で強い構造の家を作り上げます。太い柱や梁のある古民家再生にも長け、お客さまの立場に立って、住まいの理想やイメージを表現します。
経歴
昭和43年 三重県伊賀市生まれ
平成1年 日本碍子株式会社入社。地下鉄、高速道路などの騒音防止設計担当。
平成11年 金谷建設株式会社入社。一般住宅、鉄骨建物の設計担当のほか、公共工事の現場代理人経験多数（学校大規模改修、障がい者授産施設新築などを担当）。
平成23年 ヴァイス建築事務所を設立。一般住宅、鉄骨建物の設計及び福祉施設の設計。小規模多機能施設改修設計監理、RC建物のディサービスセンターへの改修設計監理など。
平成28年 ゆうけい建築事務所に社名変更。
実績
■ 所属団体
一般社団法人 三重県建築士会
一般社団法人 三重県建築士事務所協会（建築士事務所として）
■ 地域活動
・老人クラブの転倒防止教室の講師担当。
・防災のための片付けをテーマに、伊賀市ボランティアコーディネーター認定講習の講師担当。
DATA
- 氏名
- 金谷英樹（かなやひでき）
- 事務所名
- ゆうけい建築事務所
- 事業内容
-
■ 新築設計
■ 古民家再生・リフォーム設計
■ 調査業務
・既存住宅状況調査
・フラット35（中古住宅）適合証明
- 職種
- 一級建築士
- 資格
-
・1級建築士 第320206号
・1級建築施工管理技士 B016500014
・1級土木施工管理技士 C03102270
・環境計量士（騒音・振動関係） 第262号
・整理収納アドバイザー
・福祉住環境コーディネーター2級
・既存住宅状況調査技術者
・応急危険度判定士
- 住所
-
〒519-1425
三重県 伊賀市川西1738-58
- 電話
-
0595-45-3227
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 8:00～17:00（打ち合わせなどは時間外でも可能です）
- 定休日
- 不定休（原則日曜日）
- ホームページ
- https://youkei-iga.com/
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