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山本和輝プロ

山本和輝

事業承継、経営コンサルタント

山本和輝プロは三重テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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山本和輝

事業承継、経営コンサルタント

株式会社Ritz＆Aloha Company

山本和輝プロは三重テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ三重の登録専門家です

地域を盛り上げ、人と企業を元気にする豊かな発想力と応援文化

経営・心理・地方創生の知見と豊かな発想力で、中小企業の財務収益改善、事業承継と地域創生にフォーカスして活動。ご縁、応援、貢献、感謝を土台に取り組む「ゆめのはこぶねプロジェクト」をスタート。

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笑顔に満ちた未来へ、人づくり組織づくり顧客づくりで地域と企業の魅力をアップデート

ご縁、応援、貢献、感謝で地域と企業を元気にするコンサルタント

マイベストプロ三重による取材記事

資格

キャリアコンサルタント
健康経営アドバイザー
事業承継士

事業者情報

氏名
山本和輝（やまもとかずき）
職種
事業承継、経営コンサルタント
事業承継、経営コンサルタント
会社名
株式会社Ritz＆Aloha Company
事業内容
◯中小企業向け経営コンサルティング
（財務収益改善、事業承継、M&A、人財育成、組織開発、キャリア形成、評価制度構築、金融機関対応）
◯企業研修（階層別、PEPトーク、コミュニケーションカード、ブランディング）
◯地域活性化サポート
住所
〒511-0912
三重県桑名市
地図を見る
営業時間
10:00～18:00
ホームページ
https://www.ritz-ac.com/

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