地域を盛り上げ、人と企業を元気にする豊かな発想力と応援文化
経営・心理・地方創生の知見と豊かな発想力で、中小企業の財務収益改善、事業承継と地域創生にフォーカスして活動。ご縁、応援、貢献、感謝を土台に取り組む「ゆめのはこぶねプロジェクト」をスタート。
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笑顔に満ちた未来へ、人づくり組織づくり顧客づくりで地域と企業の魅力をアップデート
ご縁、応援、貢献、感謝で地域と企業を元気にするコンサルタント
マイベストプロ三重による取材記事
資格
キャリアコンサルタント
健康経営アドバイザー
事業承継士
事業者情報
- 氏名
- 山本和輝（やまもとかずき）
- 職種
-
事業承継、経営コンサルタント
事業承継、経営コンサルタント
- 会社名
- 株式会社Ritz＆Aloha Company
- 事業内容
- ◯中小企業向け経営コンサルティング
（財務収益改善、事業承継、M&A、人財育成、組織開発、キャリア形成、評価制度構築、金融機関対応）
◯企業研修（階層別、PEPトーク、コミュニケーションカード、ブランディング）
◯地域活性化サポート
- 住所
-
〒511-0912
三重県桑名市
- 営業時間
- 10:00～18:00
- ホームページ
- https://www.ritz-ac.com/
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