幅広い経験と知識、思考と応用力で生み出すオリジナルデザイン

住む人・使う人の要望に、独自性や斬新なアイデアを加えたデザインを提供。住宅、一般建築から店舗デザイン、古民家リノベーションまで、幅広い経験と知識により培った応用力で「幸せのデザイン」提案します。