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宮﨑達也プロ

宮﨑達也

建築設計、不動産

宮﨑達也プロは三重テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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宮﨑達也

建築設計、不動産

株式会社宮崎建築事務所

宮﨑達也プロは三重テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ三重の登録専門家です

幅広い経験と知識、思考と応用力で生み出すオリジナルデザイン

住む人・使う人の要望に、独自性や斬新なアイデアを加えたデザインを提供。住宅、一般建築から店舗デザイン、古民家リノベーションまで、幅広い経験と知識により培った応用力で「幸せのデザイン」提案します。

マイベストプロ・インタビュー

使う人の幸せを考えたデザイン・設計で、時が流れても価値が減らない建築を提案

人とまちが幸せになれるデザインを提案するプロ

マイベストプロ三重による取材記事

資格

一級建築士
宅地建物取引士

事業者情報

氏名
宮﨑達也（みやざきたつや）
職種
建築設計、不動産
建築設計、不動産
会社名
株式会社宮崎建築事務所
事業内容
・建築設計（一般建築士事務所）
・店舗等のインテリアデザイン
・古民家リノベーション販売（不動産業）
住所
〒510-0242
三重県鈴鹿市白子本町5-29
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営業時間
平日9:00～18:00（土日祝日休業）
ホームページ
https://miyazaki-archi.nobushi.jp/

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