幅広い経験と知識、思考と応用力で生み出すオリジナルデザイン
住む人・使う人の要望に、独自性や斬新なアイデアを加えたデザインを提供。住宅、一般建築から店舗デザイン、古民家リノベーションまで、幅広い経験と知識により培った応用力で「幸せのデザイン」提案します。
マイベストプロ・インタビュー
使う人の幸せを考えたデザイン・設計で、時が流れても価値が減らない建築を提案
人とまちが幸せになれるデザインを提案するプロ
マイベストプロ三重による取材記事
資格
一級建築士
宅地建物取引士
事業者情報
- 氏名
- 宮﨑達也（みやざきたつや）
- 職種
-
建築設計、不動産
建築設計、不動産
- 会社名
- 株式会社宮崎建築事務所
- 事業内容
- ・建築設計（一般建築士事務所）
・店舗等のインテリアデザイン
・古民家リノベーション販売（不動産業）
- 住所
-
〒510-0242
三重県鈴鹿市白子本町5-29
- 営業時間
- 平日9:00～18:00（土日祝日休業）
- ホームページ
- https://miyazaki-archi.nobushi.jp/
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