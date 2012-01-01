一つの作品のように塗装工事を手掛け、丁寧に仕上げるプロ
株式会社リペイント匠
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プロフィール
住宅塗装職人 ／ 久保信也プロの一番の強み
外壁塗装や屋根塗装・防水工事、リフォームを丁寧に施工
三重県全域（津市・鈴鹿市・松阪市・四日市市など）で外壁塗装（外壁リフォーム）や屋根塗装工事を手掛けており、大手ハウスメーカーの2分の1の価格で施工が可能。一軒一軒を自分の家を塗るように丁寧に施工する
経歴
三重県鈴鹿市で3人兄弟の次男として生まれる。15歳から足場屋で働き、21歳の時に独立、「株式会社久保組塗装事業部」を立ち上げる。2012年9月に「株式会社久保組」を引退、同年同月にリペイント匠を設立。2013年6月4日より法人化し、社名を「株式会社 リペイント匠」に改称。
実績
●日本塗装建築職人の会から2016年度に第10回全日本ベスト塗装店「ハイクラスの部」金賞受賞
●2019年 株式会社日進産業から社会貢献活動に対する感謝状
●2019年 株式会社日本塗装名人社、KFケミカル株式会社でUVコートシリーズ年間使用量第一位を獲得
●2020年 愛知、岐阜、三重、静岡の中部地区で第一位を獲得
●2021年 著書発売予定
DATA
- 氏名
- 久保信也（くぼしんや）
- 会社名
- 株式会社リペイント匠
- 事業内容
-
■ 住宅塗装
■ 建築塗装
■ 塗装工事
■ 防水工事
■ 仮設足場工事
- 職種
- 建築・住宅塗装職人
- 住所
-
〒514-1103
三重県 津市久居相川町2100-8 （久居店）
三重県津市栗真中山町70-1（津店）／ 三重県鈴鹿市道伯2丁目1-3（鈴鹿店）
- 電話
-
0120-804-902
- 営業時間
- 8：00～20：00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://mietosou.com/
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株式会社リペイント匠
担当久保信也（くぼしんや）