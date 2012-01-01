プロフィール

三重県全域（津市・鈴鹿市・松阪市・四日市市など）で外壁塗装（外壁リフォーム）や屋根塗装工事を手掛けており、大手ハウスメーカーの2分の1の価格で施工が可能。一軒一軒を自分の家を塗るように丁寧に施工する

三重県鈴鹿市で3人兄弟の次男として生まれる。15歳から足場屋で働き、21歳の時に独立、「株式会社久保組塗装事業部」を立ち上げる。2012年9月に「株式会社久保組」を引退、同年同月にリペイント匠を設立。2013年6月4日より法人化し、社名を「株式会社 リペイント匠」に改称。

実績

●日本塗装建築職人の会から2016年度に第10回全日本ベスト塗装店「ハイクラスの部」金賞受賞

●2019年 株式会社日進産業から社会貢献活動に対する感謝状

●2019年 株式会社日本塗装名人社、KFケミカル株式会社でUVコートシリーズ年間使用量第一位を獲得

●2020年 愛知、岐阜、三重、静岡の中部地区で第一位を獲得

●2021年 著書発売予定

