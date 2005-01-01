精神を統一し「書」と向かい合う醍醐味を教授するプロ
WORD ARTS書道教室
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プロフィール
書道師範 ／ 小田記子プロの一番の強み
字がキレイになるだけではない書道教室
「書を通して自分と向き合う方法」を伝えたいと始めた書道教室。誰もがその人なりの美しい字を持っている。それを掘り出し輝かせる のがモットー。筆跡心理学の知見も活用した指導で、自分を磨くひと時を。
経歴
2005年：大手語学スクールに入社
2006年：翻訳・製本会社で英語翻訳を始める
2008年：大手製造会社で技術翻訳・通訳に従事
2015年：愛知県刈谷市で書道教室をオープン
2016年：京都府に移住
2019年：京都府京都市で書道教室をオープン
実績
書道師範（一般社団法人 書燈社）
書道師範（日本書道教育協会）
TOEIC 980
筆跡診断アドバイザー 2級
オックスフォード・ブルックス大学大学院 社会人類学学科 日本研究 MA修了
DATA
- 氏名
- 小田記子（おだのりこ）
- 屋号
- WORD ARTS書道教室
- 事業内容
-
・書道が学べ資格取得までサポートする書道教室
・原石を掘り出し、それを磨くお手伝いをする書道教室
- 職種
- 書道師範
- 住所
- 京都府 京都市左京区上高野八幡町2 緑の森305
- 電話
-
090-2260-6943
受付は日曜・祝日を除く9:00〜18:00
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 日曜・祝日
- ホームページ
- https://www.word-arts.com/
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担当小田記子（おだのりこ）